Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

В совещании приняли участие Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Василий Малюк и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Они подробно доложили главе государства о теракте, произошедшем сегодня в Оленовке на временно оккупированной территории Донецкой области, мотивах российской стороны и технической подготовке к преступлению.

Представители указанных силовых структур Украины выразили консолидированную позицию относительно событий в Оленовке, которая была закреплена в их совместном заявлении по массовому убийству украинских военнопленных.

СБУ перехватила разговор кафиров об обстреле тюрьмы в Оленовке: "Это все ложь. Они сами уничтожили казармы, там было 200 человек"

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных. В результате обстрела погибли около 40 человек, еще 130 - ранены. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров признать РФ государством-террористом.

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