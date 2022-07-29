Зеленский провел совещание после российского теракта в Оленовке
Президент Украины провел совещание по теракту в Оленовке, умышленно устроенного оккупантами
Об этом говорится в сообщении на сайте президента.
В совещании приняли участие Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Василий Малюк и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Они подробно доложили главе государства о теракте, произошедшем сегодня в Оленовке на временно оккупированной территории Донецкой области, мотивах российской стороны и технической подготовке к преступлению.
Представители указанных силовых структур Украины выразили консолидированную позицию относительно событий в Оленовке, которая была закреплена в их совместном заявлении по массовому убийству украинских военнопленных.
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