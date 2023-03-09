Зеленский провел совещание по защите энергетической инфраструктуры от российских обстрелов

Об этом Зеленский сообщил на странице у телеграмм .

"Провел совещание по обстрелу нашей инфраструктуры врагом.

Присутствовали СНБО, МВД, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СЗРУ и представители правительства. Сегодняшними обстрелами атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и город Киев", - говорится в сообщении.



Зеленский поблагодарил сил ПВО за весомую работу, за защиту людей.

"Мы должны обеспечить защиту энергетической инфраструктуры от вражеских обстрелов и обеспечить быстрое возобновление электроснабжения в пострадавших областях", - подчеркнул президент.