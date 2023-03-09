Зеленский провел совещание по защите энергетической инфраструктуры от российских обстрелов
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждался сегодняшний массированный обстрел россиян и его последствия
Об этом Зеленский сообщил на странице у телеграмм .
"Провел совещание по обстрелу нашей инфраструктуры врагом.
Присутствовали СНБО, МВД, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СЗРУ и представители правительства. Сегодняшними обстрелами атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и город Киев", - говорится в сообщении.
Зеленский поблагодарил сил ПВО за весомую работу, за защиту людей.
"Мы должны обеспечить защиту энергетической инфраструктуры от вражеских обстрелов и обеспечить быстрое возобновление электроснабжения в пострадавших областях", - подчеркнул президент.
- В ночь на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. Есть попадания по критической инфраструктуре, а также погибшие и раненые.
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