Зеленский провел совещание по ситуации на Донбассе: обсуждали возобновление гражданской инфраструктуры
Президент Украины Владимир Зеленский 22 марта провел совещание по ситуации на Донбассе. На нем, в частности, обсуждали восстановление гражданской инфраструктуры
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
"Провел совещание по социальной и ситуации безопасности в Донецкой области. Заслушал доклад военного командования о состоянии оперативной обстановки в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Лиман", - рассказал Зеленский.
По его словам, участники совещания обсудили обеспечение гражданских жителей стабильным доступом к воде и электроэнергии.
"Отдельно обсудили восстановление разрушенной инфраструктуры. Обеспечение бесперебойных поставок воды и электроэнергии. Рассмотрели финансирование учреждений здравоохранения, которые перемещены с временно оккупированных территорий", - написал президент.
- Зеленский 22 марта также посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении и наградил военных.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.1
Покупка 38.1Продажа 38.88
-
EUR
Покупка 40.36Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное