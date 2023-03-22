Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Провел совещание по социальной и ситуации безопасности в Донецкой области. Заслушал доклад военного командования о состоянии оперативной обстановки в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Лиман", - рассказал Зеленский.

По его словам, участники совещания обсудили обеспечение гражданских жителей стабильным доступом к воде и электроэнергии.

"Отдельно обсудили восстановление разрушенной инфраструктуры. Обеспечение бесперебойных поставок воды и электроэнергии. Рассмотрели финансирование учреждений здравоохранения, которые перемещены с временно оккупированных территорий", - написал президент.