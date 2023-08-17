Зеленский провел селектор и заслушал доклад разведки о тактических и стратегических планах врага
В четверг, 17 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел ежедневное селекторное совещание, где заслушал отчеты о фронте, боеприпасах и данные разведки
Об этом Зеленский написал в телеграме.
"Ежедневный селектор. Держим на постоянном контроле поставку техники и боеприпасов, темпы собственного производства", - пишет лидер.
Украинский президент подчеркнул, что Министерство иностранных дел и Министерство обороны получили поручение поработать с партнерами, чтобы в следующих пакетах помощи было именно то, что необходимо Силам обороны.
В то же время разведка доложила о тактических и стратегических планах российского руководства и состоянии военно-промышленного комплекса врага. Детали не раскрываются.
Фото: ТГ: Владимир Зеленский
Зеленский контролирует вопросы подготовки энергосистемы и противовоздушной обороны к зимнему периоду. Также ликвидацию последствий российских обстрелов гражданских объектов, эвакуацию из Купянского района и помощь пострадавшим, строительство нового жилья в Херсонской и Киевской областях.
Президент добавил: "Функционирование "зернового коридора". Первый пошел. Готовим следующие шаги".
- Президент Украины Владимир Зеленский 7 августа провел селекторное совещание. Среди тем была реализация решений Ставки по продолжению работы "зернового коридора".
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