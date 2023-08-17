Об этом Зеленский написал в телеграме.

"Ежедневный селектор. Держим на постоянном контроле поставку техники и боеприпасов, темпы собственного производства", - пишет лидер.

Украинский президент подчеркнул, что Министерство иностранных дел и Министерство обороны получили поручение поработать с партнерами, чтобы в следующих пакетах помощи было именно то, что необходимо Силам обороны.

В то же время разведка доложила о тактических и стратегических планах российского руководства и состоянии военно-промышленного комплекса врага. Детали не раскрываются.

Фото: ТГ: Владимир Зеленский

Зеленский контролирует вопросы подготовки энергосистемы и противовоздушной обороны к зимнему периоду. Также ликвидацию последствий российских обстрелов гражданских объектов, эвакуацию из Купянского района и помощь пострадавшим, строительство нового жилья в Херсонской и Киевской областях.

Президент добавил: "Функционирование "зернового коридора". Первый пошел. Готовим следующие шаги".