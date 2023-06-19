Зеленский провел разговор с президентом Всемирного банка Бангой

Об этом глава государства написал в твиттере.

"Провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Поблагодарил за неослабевающую поддержку со стороны Всемирного банка с первых дней полномасштабной агрессии России. Отметил быструю реакцию Всемирного банка на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС, а также сотрудничество с Украиной по оценке ущерба, нанесенногог этой трагедией", – заявил президент Украины.

Зеленский пишет, что вместе с Бангой они обсудили развитие сотрудничества, в частности для мобилизации международной поддержки.

Президент Украины пригласил Всемирный банк возобновить работу представительства.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве во время послевоенной трансформации Украины, в частности, в преодолении коррупции и уменьшении доли наличных денег в украинской экономике", - добавил украинский лидер.