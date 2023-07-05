Об этом Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале.

Президент поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили последствия попытки мятежа так называемой группы Вагнер и ее деструктивной деятельности в странах Африки. Договорились об усилении взаимодействия и контактов Украина – Гвинея-Бисау как на двустороннем, так и многостороннем уровнях", - заявил Зеленский .