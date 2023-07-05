Зеленский провел разговор с президентом Гвинеи-Бисау: обсудили деструктивное влияние вагнеровцев в Африке
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало
Об этом Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале.
Президент поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Проинформировал о ситуации на поле боя. Обсудили последствия попытки мятежа так называемой группы Вагнер и ее деструктивной деятельности в странах Африки. Договорились об усилении взаимодействия и контактов Украина – Гвинея-Бисау как на двустороннем, так и многостороннем уровнях", - заявил Зеленский .
- 16 июня в Украину прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. В Украине он представлял свой мирный план по завершению войны в Украине. В состав миссии входили лидеры Южной Африки, Замбии, Коморских Островов, Конго, Египта, Сенегала и Уганды.
- 29 июня военный эксперт Михаил Самусь заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко может использовать вагнеровцев для проектов в Африке, но Украине они не будут угрожать.
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