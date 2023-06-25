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Обновлено

Зеленский провел разговоры с Байденом и Трюдо: говорили о ЗАЭС, контрнаступлении и ситуации в РФ

25 июня, 2023 воскресенье
22:32
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июня обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом США Джозефом Байденом ситуацию на фронте, попытку военного мятежа в России и обстановку на ЗАЭС

Об разговоре с премьер-министром Канады Владимир Зеленский сообщил в telegram.

"Провел первый из серии важных телефонных разговоров – с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Спасибо за недавний визит в Киев, а Канаде и всем канадцам – за постоянную поддержку Украины", - поделился президент Украины.

Он также отметил, что поделился с Трюдо информацией об актуальной ситуации на поле боя и украинскими оценками попытки мятежа в России и влиянии этой ситуации на ход боевых действий.

Зеленский также обратил внимание на угрожающую ситуацию, созданную оккупационными войсками на Запорожской АЭС.

"Недостаточная реакция мира на подрыв Россией плотины Каховской ГЭС и попытка подрыва дамбы на Криворожском водохранилище позволяет оккупантам готовить теракт с утечкой радиации на ЗАЭС", - отметил лидер.

Кроме того, он добавил, что ожидает принципиальной реакции стран - партнеров Украины, в частности, и на Вильнюсском саммите НАТО.

Также 25 июня Владимир Зеленский провел беседу с Джозефом Байденом.

"Позитивный и вдохновляющий разговор. Обсудили ход боевых действий и происходящие в России процессы. Мир должен давить на Россию до восстановления международного порядка", - поделился президент.

Кроме того, лидеры стран обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения.

"Скоординировали наши позиции в преддверии Вильнюсского саммита НАТО, обсудили продолжение работы над реализацией Украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира", - написал Зеленский.

К тому же лидер Украины поблагодарил Байдена "за неослабевшую поддержку Украины, особенно Patriot". Он отметил, что важно в дальнейшем увеличивать возможности Украины по защите неба. И поблагодарил за поддержку коалиции истребителей.

"Благодарен за готовность США и американского народа стоять бок о бок с Украиной к полному освобождению всех наших территорий в международно признанных границах", - поблагодарил президент Украины.

Угроза теракта и ситуация на ЗАЭС

  • Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.
  • На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.
  • О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также кафиры почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.
  • 22 июня гендиректор МАГАТЭ Гросси после посещения ЗАЭС сказал, что обстановка там крайне нестабильна . В этот же день президент Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации. Также он подчеркнул , что мир имеет достаточную силу, чтобы предотвратить любые радиационные инциденты и тем более радиационную катастрофу – нужно давить и действовать. В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского ложью.
  • В свою очередь Министерство иностранных дел Украины ожидает четкой оценки МАГАТЭ по поводу преступных действий России и обратилось к международному сообществу , в частности в Группу Семи и Европейского Союза, чтобы те приняли срочные меры для недопущения ядерной катастрофы на Запорожской АЭС.
  • В случае террористического акта на Запорожской АЭС в Энергодаре оккупационное войско РФ не сможет контролировать его последствия. Вероятно, сигналами о подготовке к диверсиям на станции россияне пытаются побуждать ВСУ отказаться от проведения контрнаступательных операций в этом районе, говорится в отчете Института изучения войны.
  • Министерство здравоохранения предупредило , что неконтролируемое употребление йодида калия, к которому могут прибегнуть украинцы из-за опасений аварии на Запорожской АЭС, опасно для здоровья и жизни.
  • Также МВД развернуло штабы для помощи, а спасатели проведут учения по ликвидации последствий возможного теракта россиян на Запорожской атомной электростанции.
  • Глава главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.
Мир
Украина
Владимир Зеленский
Канада
Джастин Трюдо
Запорожская АЕС
Мир про Украину
Контрнаступление ЗСУ
Мятеж Вагнера
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