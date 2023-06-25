Об разговоре с премьер-министром Канады Владимир Зеленский сообщил в telegram.

"Провел первый из серии важных телефонных разговоров – с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Спасибо за недавний визит в Киев, а Канаде и всем канадцам – за постоянную поддержку Украины", - поделился президент Украины.

Он также отметил, что поделился с Трюдо информацией об актуальной ситуации на поле боя и украинскими оценками попытки мятежа в России и влиянии этой ситуации на ход боевых действий.

Зеленский также обратил внимание на угрожающую ситуацию, созданную оккупационными войсками на Запорожской АЭС.

"Недостаточная реакция мира на подрыв Россией плотины Каховской ГЭС и попытка подрыва дамбы на Криворожском водохранилище позволяет оккупантам готовить теракт с утечкой радиации на ЗАЭС", - отметил лидер.

Кроме того, он добавил, что ожидает принципиальной реакции стран - партнеров Украины, в частности, и на Вильнюсском саммите НАТО.

Также 25 июня Владимир Зеленский провел беседу с Джозефом Байденом.

"Позитивный и вдохновляющий разговор. Обсудили ход боевых действий и происходящие в России процессы. Мир должен давить на Россию до восстановления международного порядка", - поделился президент.

Кроме того, лидеры стран обсудили дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойных средствах поражения.

"Скоординировали наши позиции в преддверии Вильнюсского саммита НАТО, обсудили продолжение работы над реализацией Украинской формулы мира и подготовку к Глобальному саммиту мира", - написал Зеленский.

К тому же лидер Украины поблагодарил Байдена "за неослабевшую поддержку Украины, особенно Patriot". Он отметил, что важно в дальнейшем увеличивать возможности Украины по защите неба. И поблагодарил за поддержку коалиции истребителей.

"Благодарен за готовность США и американского народа стоять бок о бок с Украиной к полному освобождению всех наших территорий в международно признанных границах", - поблагодарил президент Украины.

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