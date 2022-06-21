Об этом Зеленский сообщил в twitter .

По словам президента, он поблагодарил Орбана за поддержку предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

"Провел плодотворный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и приют для украинцев во время войны. Договорились развивать сотрудничество в сфере энергетики. Благодарю за поддержку статуса кандидата. Пригласил посетить Украину с визитом", - написал Зеленский.

20 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb