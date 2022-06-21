Зеленский провел разговор с Орбаном и пригласил его в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил премьера Венгрии Виктора Орбана посетить нашу страну
Об этом Зеленский сообщил в twitter .
По словам президента, он поблагодарил Орбана за поддержку предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
"Провел плодотворный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и приют для украинцев во время войны. Договорились развивать сотрудничество в сфере энергетики. Благодарю за поддержку статуса кандидата. Пригласил посетить Украину с визитом", - написал Зеленский.
- 20 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
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