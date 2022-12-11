Об этом он сообщил в telegram-канале .

"Синхронизировали позиции накануне онлайн-саммита G7 и конференции по поддержке Украины в Париже. Обсудили реализацию нашей десятишаговой формулы мира, сотрудничество по обороне и энергетической стабильности Украины", - говорится в сообщении.

9 декабря посла США Бриджит Бринк заявила, что Соединенные Штаты Америки и страны G7 поддерживают формулу мира , представленную президентом Украины Зеленским, и подчеркнула, что этот план мог бы стать потенциальным решением войны с РФ.

Ранее, 9 декабря, Зеленский обсудил с премьером Великобритании сотрудничество в обороне и энергетическую ситуацию в Украине.

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