Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Зеленский провел разговор с Макроном и предупредил, что Россия готовит провокации к ЗАЭС

Зеленский провел разговор с Макроном и предупредил, что Россия готовит провокации к ЗАЭС

4 июля, 2023 вторник
23:23
Война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и предупредил, что РФ готовит провокации на Запорожской АЭС

Об этом Зеленский сообщил в telegram .

"Предупредил Эммануэля Макрона о подготовке оккупационных войск опасных провокаций на Запорожской АЭС. Договорились держать ситуацию на максимальном контроле вместе с МАГАТЭ", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что также обсудил с французским лидером ситуацию в России, на поле боя и саммит НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

"После действий Пригожина весь мир увидел, что у России нет простора для маневров на поле боя. А для нас наоборот открывается окно возможностей. Нужно действовать решительно – и военно, и политически. Поэтому очень важно, чтобы саммит в Вильнюсе был результативным", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация на ЗАЭС

Россияне оккупировали Запорожскую АЭС в конце февраля 2022 года. С тех пор там постоянно находится личный состав и военная техника, которую захватчики хранят в машинных залах и иногда выводят на позиции для обстрела территорий Никопольского района Днепропетровской области, расположенных по ту сторону Каховского водохранилища.

На станции работает мониторинговая миссия МАГАТЭ, которая должна следить за тем, чтобы АЭС не использовали в качестве военной базы, не атаковали станцию и не вели огонь с нее, а также не прерывали внешние источники электроснабжения. Однако обесточивание на АЭС происходит постоянно. Еще с прошлого года оккупанты начали завозить на ЗАЭС взрывчатку.

О том, что россияне разместили в помещении турбинного отделения четвертого энергоблока оккупированной Запорожской АЭС взрывчатку, стало известно в мае 2023 года. Также оккупанты почти полностью уничтожили систему аварийной готовности и реагирования на атомной станции.

22 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаель Гросси после посещения ЗАЭС сказал , что обстановка там крайне нестабильна. В этот же день Владимир Зеленский заявил , что разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на временно оккупированной ЗАЭС, который повлечет за собой выброс радиации.

Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия завершила подготовку к теракту на Запорожской атомной электростанции.

В четырех областях Украины провели масштабные учения на случай теракта на ЗАЭС.

30 июня ГУР сообщило , что россияне постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ и процесс возвращения Украиной контроля над ЗАЭС будут продолжаться даже несмотря на ядерный шантаж россиян.

2 июля мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил , что часть работников Росатома и коллаборантов, подписавших с компанией контракт, уехала из ЗАЭС.

4 июля ВСУ официально сообщили о возможной подготовке оккупантами провокации на ЗАЭС - на кровле 3 и 4 энергоблоков россияне разместили подозрительные устройства, подобные взрывным.

Мир
Франция
Владимир Зеленский
саммит НАТО
Эмманюэль Макрон
Запорожская область
Запорожская АЕС
НАТО
Вступление в НАТО
Читайте также:
4 июля, 2023 вторник
В МИД Китая призвали Японию и Южную Корею к более тесному сотрудничеству и противостоянию США
Орест Сохар
Автор Орест Сохар
4 июля, 2023 вторник
Путин политически не протянет и трех месяцев
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
4 июля, 2023 вторник
Стимул для ВСУ: Зеленский просит Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО, - CNN
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.72
    Покупка 36.72
    Продажа 37.43
  • EUR
    Покупка 40.3
    Продажа 41.18
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
5 июля
00:48
Ситуация в ночь на 5 июля: ВС предупредили об угрозе БПЛА в Сумской области
00:32
Ситуация на Запорожской АЭС: что известно о предполагаемом теракте
00:27
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 4 июля
00:06
Байден обсудил с Шольцом подготовку к саммиту НАТО
2023, вторник
4 июля
23:59
В ООН ищут решение, которое заставит РФ продлить зерновое соглашение
23:45
Силы обороны ликвидировали состав российских террористов в Макеевке
23:16
РФ должен осознать, что мир готов реагировать на ядерный терроризм Кремля, - Зеленский
22:43
Мятеж Пригожина показал, что режим Путина слабее, чем считалось до сих пор, - Боррель
22:22
В этом году доходы Газпрома могут упасть в четыре раза, - Reuters
22:21
Силы обороны продвигаются на фланге вокруг Бахмута и на Юге, - Маляр
21:56
Правительство Норвегии разрешило открывать временные детсады для беженцев из Украины
21:48
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Запрет украинского дубляжа ударит по развитию украинского языка и киноиндустрии Украины, - Княжицкий
21:47
Ротань рассказал о потерях сборной Украины перед полуфиналом молодежного Евро-2023
21:16
Обновлено
ВСУ предупредили, что оккупанты могут готовиться к провокации на ЗАЭС в ближайшее время
21:09
В Беларуси заявили, что готовы принять монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры
21:08
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ государством-спонсором терроризма
21:07
Эксклюзив
курская АЭС
После теракта на ЗАЭС Путин может взорвать Курскую АЭС, чтобы обвинить в этом Украину, - военный аналитик Гетьман
21:06
Аналитика
Сергей Згурец
Успехи ВСУ следует мерить не только километрами, но и количеством потерь врага. Колонка Сергея Згурца
20:54
Ватикан будет работать над возвращением украинских детей из РФ, - кардинал Дзуппи
20:49
Ирина Геращенко
Артур Герасимов переизбран вице-президентом комитета и членом Бюро ОБСЕ, – Геращенко
20:49
В УАФ рассказали, кто будет тренировать сборную Украины на Олимпиаде-2024
20:37
В парламенте Болгарии поддержали вступление Украины в НАТО
20:23
Обновлено
"Очень хороший разговор": Столтенберг обсудил с Зеленским подготовку к саммиту НАТО
20:14
Немецкие компании за год уплатили больше налогов в России из всех стран ЕС, - Bild
20:01
OPINION
Ссоры в соцсетях как продолжение телесериалов 90-х
20:00
Обзор
Победные новости 496 дня войны: ВСУ за сутки продвинулись на 2 км на Бердянском направлении, а Подмосковье атаковали дрон
19:56
Telegram
В Telegram отреагировали на опасения, что спецслужбы РФ могут следить за пользователями в мессенджере
19:34
Правительство Британии разрешило использовать 2,3 млрд фунтов от продажи Абрамовичем "Челси" только в Украине
19:33
Медведев заявил, что с начала года армию РФ пополнили 185 тыс. контрактников
19:23
Российские ДРГ предприняли неудачные попытки проникнуть через границу Украины на Северском и Слобожанском направлениях, - Генштаб
19:19
Глава генштаба Британии охарактеризовал стратегию украинского контрнаступления
19:12
В Киеве из-за жары вводят ограничения движения грузовиков
19:10
Пригожину вернули 10 млрд рублей, которые изъяли в ходе обысков в Петербурге, - росСМИ
19:05
Под Мариуполем нашли тело 12-летней девочки, которую мог сбить на авто военный РФ
18:58
ООН
Совет ООН по просьбе Пакистана проведет заседание по сожжению Корана в Швеции
18:53
Эксклюзив
Арестовывать меня не имели права, но, похоже, кому-то нужна была картинка, – нардеп Алексеев
18:47
NYT: Путину грозят новые мятежи из-за мягкой реакции на неудачный бунт Пригожина
18:38
Защита близкого к Путину олигарха Фридмана оспаривает санкции ЕС и заявляет, что они разрушили его жизнь
18:32
Эксклюзив
На территории Киевщины в этом году зафиксировали уже около 2 тыс. военных преступлений РФ, - Небитов
18:32
Обновлено
В результате удара РФ по Первомайскому пострадали 43 человека, среди них 12 детей
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV