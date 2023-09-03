Зеленский провел разговор с Макроном: что известно

Об этом президент сообщил у себя в telegam-канале.

"Подробно обсудили ситуацию на поле боя, каждое из направлений. Передал актуальные потребности в обороне и поблагодарил за мощную оборонную поддержку и постоянную помощь в расширении возможностей наших воинов. Франция действительно ценит свободу и помогает защищать ее", - написал он.

Президент отметил, что в частности, они обсудили конкретику по безопасности в Черном море, зерновом коридоре, который должен быть продлен. Договорились усилить взаимодействие в защите морских путей.

"Важна договоренность о гарантиях безопасности: наши команды - Украины и Франции - будут работать над двусторонним документом по гарантиям", - подчеркнул Зеленский.

В частности, он отметил, что президенты обсудили подготовку Глобального саммита мира и активное лидерское участие Франции в работе над реализацией Формулы мира. Очень важно, чтобы как можно больше стран мира присоединились, в частности, государства Глобального Юга.

"Франция и ее компании будут участвовать в нашем активно готовящемся Форуме оборонных индустрий. Об этом тоже договорено", - добавил он.