Зеленский провел разговор с Дудой и поблагодарил его за поддержку Украины на фоне российско-украинской войны
26 февраля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Польши Анджеем Дудой полномасштабную российско-украинскую войну на украинской территории
Об этом он написал в твиттере .
"Я только что общался с настоящим другом Украины - президентом Польши Анджеем Дудой. Я лично благодарен ему, польскому народу за эффективную конкретную помощь в столь тяжелое время", - сообщил Владимир Зеленский.
Президент добавил, что вместе Украина и Польша сильнее.
- Напомним, 26 февраля Польша поставила Украине колонну боеприпасов.
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