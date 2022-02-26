Зеленский провел разговор с Дудой и поблагодарил его за поддержку Украины на фоне российско-украинской войны

Об этом он написал в твиттере .



"Я только что общался с настоящим другом Украины - президентом Польши Анджеем Дудой. Я лично благодарен ему, польскому народу за эффективную конкретную помощь в столь тяжелое время", - сообщил Владимир Зеленский.



Президент добавил, что вместе Украина и Польша сильнее.

Напомним, 26 февраля Польша поставила Украине колонну боеприпасов.

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