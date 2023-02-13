Зеленский провел первый в истории телефонный разговор с президентом Филиппин
В понедельник, 13 февраля, Владимир Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим
Об этом глава государства рассказал в телеграме.
Президенты обсудили дальнейшее сотрудничество между странами.
"Провел первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор с Президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Обсудили дальнейшее углубление взаимодействия, в том числе на международных площадках", - рассказал Зеленский.
- 20 октября 2022 года президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, об отказе его страны от приобретения российских вертолетов.
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