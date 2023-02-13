Зеленский провел первый в истории телефонный разговор с президентом Филиппин

Об этом глава государства рассказал в телеграме.

Президенты обсудили дальнейшее сотрудничество между странами.

"Провел первый в истории двусторонних отношений телефонный разговор с Президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Обсудили дальнейшее углубление взаимодействия, в том числе на международных площадках", - рассказал Зеленский.