Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Уганды
Владимир Зеленский заявил, что провел разговор президентом Уганды Йовери Мусевени
Об этом Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале.
"Рад провести первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Уганды Йовери Мусевени. Рассказал об украинских мирных инициативах в ООН. Также поговорили о потенциале развития двусторонних отношений", - написал президент.
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