Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Уганды

Об этом Зеленский сообщил в своем телеграмм-канале.

"Рад провести первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Уганды Йовери Мусевени. Рассказал об украинских мирных инициативах в ООН. Также поговорили о потенциале развития двусторонних отношений", - написал президент.