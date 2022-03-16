Зеленский провел переговоры с президентом Турции Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Об этом Зеленский написал в своем Twitter.
"Провел переговоры с другом Украины - Президентом Турции Эрдоганом. Сообщил о ходе борьбы народа против продолжающейся агрессии. Поблагодарил за важную поддержку. Обсудили также пути активизации мирного диалога", - написал Владимир Зеленский.
- 14 марта канцлер Германии Олаф Шольц и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили, что они "совершенно едины в осуждении насильственных действий России в Украине".
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