Зеленский провел переговоры с Джонсоном по экспорту зерна и импорту топлива
22 мая президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном
Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.
"Вечером говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Рассказал Борису о ситуации на поле боя, ищем, как увеличить объем нашего экспорта, прежде всего агропрокции, а также объем импорта горючего в Украину", - отметил он.
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