Зеленский провел переговоры с Джонсоном по экспорту зерна и импорту топлива

Об этом Зеленский заявил в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram.

"Вечером говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Рассказал Борису о ситуации на поле боя, ищем, как увеличить объем нашего экспорта, прежде всего агропрокции, а также объем импорта горючего в Украину", - отметил он.