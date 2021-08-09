Зеленский провел кадровые назначения в ВСУ: сменил командующих воздушных сил и десантно-штурмовых войск
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки на остров Змеиный, 9 августа, представил новоназначенных командующих воздушными силами и десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины
Об этом передает пресс-служба ОПУ.
Зеленский в понедельник, 9 августа, совершил ряд назначений в руководстве Вооруженных сил Украины.
Так, он назначил:
- Николая Олещука - командующим Воздушных сил Украины;
- Максима Миргородского - командующим десантно-штурмовыми войсками;
- Андрея Ковальчука - командующим оперативного командования "Юг";
- Олега Микаца - командующим оперативного командования "Восток";
- Сергея Литвинова - командующим оперативного командования "Запад";
- Владимира Коваля - заместителем начальника Генерального штаба.
Справка: Максим Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и стал первым участником войны на Донбассе, ставшим полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.
Андрей Ковальчук, получивший должность командующего ОК "Юг", удостоен звания Герой Украины, а во время активных боев на Донбассе командовал 80-й аэромобильной бригадой. Он также участвовал в защите Луганского аэропорта и был дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.
Генерал-майор Олег Микац, который стал новым командующим ОК "Восток", с сентября 2014 года руководил обороной Донецкого аэропорта. Его считают одним из ключевых командиров в этих боях.
Полковник Сергей Литвинов награжден орденом "За мужество" III степени за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий.
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