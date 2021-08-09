Зеленский провел кадровые назначения в ВСУ: сменил командующих воздушных сил и десантно-штурмовых войск

Об этом передает пресс-служба ОПУ.



Зеленский в понедельник, 9 августа, совершил ряд назначений в руководстве Вооруженных сил Украины.



Так, он назначил:

Николая Олещука - командующим Воздушных сил Украины;

Максима Миргородского - командующим десантно-штурмовыми войсками;

Андрея Ковальчука - командующим оперативного командования "Юг";

Олега Микаца - командующим оперативного командования "Восток";

Сергея Литвинова - командующим оперативного командования "Запад";

Владимира Коваля - заместителем начальника Генерального штаба.

Справка: Максим Миргородский был командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и стал первым участником войны на Донбассе, ставшим полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого.

Андрей Ковальчук, получивший должность командующего ОК "Юг", удостоен звания Герой Украины, а во время активных боев на Донбассе командовал 80-й аэромобильной бригадой. Он также участвовал в защите Луганского аэропорта и был дважды ранен. Награжден двумя орденами Богдана Хмельницкого.

Генерал-майор Олег Микац, который стал новым командующим ОК "Восток", с сентября 2014 года руководил обороной Донецкого аэропорта. Его считают одним из ключевых командиров в этих боях.

Полковник Сергей Литвинов награжден орденом "За мужество" III степени за личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий.

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