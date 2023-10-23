Зеленский провел кадровые изменения в СБУ, в частности уволил заместителя Малюка

Об этом идет речь на сайте главы государства.

По указу №700/2023 увольняется Сандурский с должности заместителя главы СБУ. Причины этого решения неизвестны. В то же время, на сайте президента опубликован указ №704/2023, которым на должность начальника Главного следственного управления СБУ назначается Андрей Швец.

Президент также подписал указ №701/2023, которым увольняется Владимир Петриченко с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. По указу №705/2023, он становится начальником Управления СБУ в Винницкой области.

Анатолий Денисенко, который был руководителем Винницкой области, увольняется по указу №702/2023.

Андрей Падалка получает должность начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ по указу №706/2023. Начальницей Управления по работе с личным составом СБУ назначается Тамара Пашковская по указу №703/2023.