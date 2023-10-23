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Зеленский провел кадровые изменения в СБУ, в частности уволил заместителя Малюка

23 октября, 2023 понедельник
14:21
Общество

Анатолия Сандурского, который был заместителем главы СБУ, уволили по решению президента Украины Владимира Зеленского, также есть смены руководителей некоторых областных отделов

Об этом идет речь на сайте главы государства.

По указу №700/2023 увольняется Сандурский с должности заместителя главы СБУ. Причины этого решения неизвестны. В то же время, на сайте президента опубликован указ №704/2023, которым на должность начальника Главного следственного управления СБУ назначается Андрей Швец.

Президент также подписал указ №701/2023, которым увольняется Владимир Петриченко с должности начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. По указу №705/2023, он становится начальником Управления СБУ в Винницкой области.

Анатолий Денисенко, который был руководителем Винницкой области, увольняется по указу №702/2023.

Андрей Падалка получает должность начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ по указу №706/2023. Начальницей Управления по работе с личным составом СБУ назначается Тамара Пашковская по указу №703/2023.

  • Напомним, что Сандурский стал заместителем главы СБУ в марте 2022 года. В мае 2023 года президент Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала.
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