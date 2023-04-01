Зеленский провел часовой телефонный разговор с Макроном о войне в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном
Об этом Зеленский сообщил в twitter .
По словам президента Украины, разговор длился час, он рассказал Макрону о ситуации на фронте и обсудил с ним украинскую "формулу мира".
"В часовом разговоре с Эмманюэлем Макроном предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции. Подробно проинформировал о ситуации на фронте. Остановились на дальнейших шагах по реализации формулы мира. Скоординировали действия в контексте ближайших международных мероприятий", - написал Зеленский.
- 20 февраля Владимир Зеленский назвал бесполезными призывы Эмманюэля Макрона оставить открытой возможность вести диалог с Владимиром Путиным.
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