Об этом Зеленский сообщил в twitter .

По словам президента Украины, разговор длился час, он рассказал Макрону о ситуации на фронте и обсудил с ним украинскую "формулу мира".

"В часовом разговоре с Эмманюэлем Макроном предметно и результативно обсудили оборонное взаимодействие Украины и Франции. Подробно проинформировал о ситуации на фронте. Остановились на дальнейших шагах по реализации формулы мира. Скоординировали действия в контексте ближайших международных мероприятий", - написал Зеленский.