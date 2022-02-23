Зеленский проведет встречу с президентами Литвы и Польши 23 февраля

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.



"23 февраля состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, которые будут находиться в нашей стране с рабочим визитом", - говорится в сообщении.



Встреча пройдет в Мариинском дворце. В 14:15 президенты будут общаться с представителями СМИ.

Напомним, 20 декабря провели предварительную трехстороннюю встречу президентов Украины, Литвы и Польши.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb