Зеленский проведет встречу с президентами Литвы и Польши 23 февраля
23 февраля в Киеве встретятся президенты Украины, Литвы и Польши Владимир Зеленский, Гитанас Науседа и Анджей Дуда
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"23 февраля состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и Президентом Республики Польша Анджеем Дудой, которые будут находиться в нашей стране с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
Встреча пройдет в Мариинском дворце. В 14:15 президенты будут общаться с представителями СМИ.
- Напомним, 20 декабря провели предварительную трехстороннюю встречу президентов Украины, Литвы и Польши.
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