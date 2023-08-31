Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Зеленский "провалил" свою первую встречу с Байденом, американский президент был "сердит", - The Guardian о книге Франклина Фоера

Зеленский "провалил" свою первую встречу с Байденом, американский президент был "сердит", - The Guardian о книге Франклина Фоера

31 августа, 2023 четверг
12:48
Мир

Владимир Зеленский провалил свою первую встречу с Джо Байденом в Белом доме, президенты не смогли найти понимание: об этом пойдет речь в книге Франклина Фоера "Последний политик: Внутри Белого дома Джо Байдена и борьба за будущее Америки"

Об этом пишет издание The Guardian , которое получило экземпляр книги перед ее официальной публикацией.

Отмечается, что президента США "разозлили" требование Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО и "абсурдном анализе" динамики Альянса, поскольку он ожидал выражения благодарности за поддержку США.

"Даже самые пылкие симпатики Зеленского в администрации (Байдена, - ред.) согласились, что он (Зеленский, - ред.) промахнулся", - так автор книги "Последний политик: Внутри Белого дома Джо Байдена и борьба за будущее Америки" Франклин Фоер пишет о встрече президентов в сентябре 2021 года.

В книге Фоер также с восторгом отзывается о лидерстве Байдена по поддержке Украины после начала полномасштабного российского вторжения. Однако, поскольку война в Украине продолжается, а военная и финансовая поддержка Киева стала острым вопросом в Конгрессе и на республиканских президентских выборах, изображение Фоером Байдена и описание неуверенного старта Зеленского могут подкрепить обеспокоенность Белого дома по поводу книги.

Указано, что Фоер не использует прямые цитаты и не ссылается на источники, однако по словам издателя Penguin Random House, книга построена на "беспрецедентном доступе к узкому внутреннему кругу советников, окружавших Байдена в течение десятилетий".

В газете The Atlantic, где работает Фоер, ранее появился отрывок книги, в котором говорится о выводе войск из Афганистана в конце лета 2021 года. Это произошло накануне первого визита Зеленского в Белый дом. Президент Украины долго добивался встречи с президентом США: тогда Трамп отказал ему, поскольку Зеленский не согласился помогать искать компромат на политических оппонентах Трампа, среди которых был и Байден.

По словам Фоера, Зеленский лелеял "устаревшие образы от этого эпизода" и "по крайней мере подсознательно... казалось, обвинял" Байдена, преемника Трампа в Овальном кабинете, "за унижение, которое он испытал, за политическое неудобство, которое он пережил". Автор также пишет, что президент Украины счел американского коллегу слабым, особенно из-за решения в начале 2021 года отменить санкции против российской компании, которая строит "Северный поток-2".

В то же время Байден согласился на встречу с Зеленским, но тоже не был о нем высокого мнения, особенно на фоне дружеских отношений, которые украинский президент установил с праворадикальным сенатором-республиканцем от Техаса Тедом Крузом, который заблокировал утверждение кандидатов на должности в Госдепартаменте в знак протеста относительно решение о "Северном потоке".

"Понимал он это или нет, но Зеленский был соучастником этого трюка. Это пахло тем, что администрация считала дилетантством. По правде говоря, Байден не был высокого мнения о своем украинском коллеге", - говорится в книге.

Молвя о роли Байдена в американо-украинских отношениях во времена Барака Обамы, Фоер отмечает, что нынешний президент США был "глубоко погруженным в украинскую политику дольше Зеленского".

  • 12 июля, во второй день саммита НАТО в Вильнюсе, встретились президент Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден. В начале встречи президент США заверил, что они продолжат поддерживать Украину. Они заявили, что "четко видят, как завершить войну нашей общей победой".
Культура
Украина
Владимир Зеленский
Джо Байден
НАТО
США
Читайте также:
Шахтар, Ярослав Ракицький
31 августа, 2023 четверг
Лига чемпионов: определились все участники группового этапа. С кем может сыграть "Шахтер"
путін і орбан
30 августа, 2023 среда
Орбан: Без привлечения россиян к европейской архитектуре безопасности покой граждан ЕС невозможен
Псков, вибухи
30 августа, 2023 среда
Defense Express: Ударом дронами по Пскову было уничтожено годовое производство самолетов Ил-76 для ВС РФ
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.43
    Покупка 37.43
    Продажа 38.19
  • EUR
    Покупка 40.77
    Продажа 41.85
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
31 августа
12:52
Лукашенко
Лукашенко назвал требования Польши и стран Балтии вывести ЧВК Вагнера из Беларуси необоснованными и глупыми
12:47
Twitter разрешил платным пользователям скрывать свои лайки
12:47
Ученые обнаружили у голых слепышей ген, который может помочь людям жить дольше
12:41
Инцидент с патрульным в Днепре: экс-нардеп Кириленко сравнил женщин-полицейских с проститутками
12:39
Россияне начали проводить "выборы" на временно оккупированных территориях Украины, - ЦНС
12:23
Обновлено
Летели на Москву и Брянск: в России заявили о сбитии беспилотников
12:21
Эксклюзив
В ГУР объяснили, как россияне использовали уничтоженные в Пскове Ил-76
12:18
Ученые установили, какая лучшая температура воздуха для качественного сна
12:00
Псевдовыборы на временно оккупированных территориях: СБУ идентифицировала более 3,5 тыс. возможных организаторов и участников
12:00
OPINION
Тигр и Евфрат украинского образования
11:57
Обновлено
Бен Уоллес ушел в отставку с должности министра обороны Британии. Вместо него назначили Гранта Шеппса
11:46
"Украинская бронетехника" возобновила производство минометов разных калибров: В этом году уже поставила Силам Обороны более 600 единиц
11:46
Мифы вокруг истории и вся правда о рашизме: в Украине запустили просветительский проект
11:43
электроэнергиия
Украина отремонтировала более 60% энергоблоков ТЭС
11:41
Военные передали более 1500 книг на украинском языке детям, которые лечатся в областных медучреждениях
11:31
Курс валют на 31 августа: стоимость доллара и евро в обменниках падает
11:16
ИИ победил трех профессиональных пилотов в гонке дронов
11:04
Обзор
Почему россияне боятся поражения в войне и Россия активно договаривается с Северной Кореей об оружии. Акценты мировых СМИ 31 августа
11:04
Обновлено
Россияне вывели в Черное море ракетоносители, общий залп до 24 "калибров"
10:54
Компания BAE Systems откроет в Украине представительство и локализует производство вооружений
10:37
В России заявили о "разгроме" украинских диверсантов, якобы проникших в Брянскую область для терактов
10:33
Под Краматорском разбились два украинских вертолета Ми-8: предварительно 6 погибших
10:17
РФ имеет "теневой флот", грабящий украинские порты, - Плетенчук
10:12
Керченський міст
ВМС советуют врагу затопить весь Черноморский флот для защиты Крымского моста: решит сразу много проблем
10:10
Эксклюзив
DeepState: на юге Новопрокоповки ВСУ пытаются сломать оборону врага
10:00
Украинские партизаны подожгли базу оккупантов в Мариуполе, - Андрющенко
09:45
Латвия
Латвия тратит на военную помощь Украине более 1% ВВП, - министр обороны
09:42
С 1 сентября школьников в Крыму отправят на курсы военной подготовки
09:37
Си Цзиньпин может пропустить саммит лидеров G20 в Индии, - Reuters
09:35
Эксклюзив
В третьей ОШБр назвали новую тактику россиян на Бахмутском направлении
09:19
Армия РФ ночью атаковала сельскохозяйственное предприятие в Славянске: погиб охранник
09:08
Россияне утром ударили по Харьковщине: раненый мужчина
08:58
Резников может покинуть пост министра обороны на следующей неделе, преемником будут рассматривать Умерова, - Железняк
08:56
Силы обороны наступают южнее Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах
08:53
OPINION
Николай Княжицкий
Власти Украины решили бойкотировать международные мероприятия в Польше, в которых запланировано участие украинских политиков
08:50
Псков
Британская разведка проанализировала атаки дронов на территории РФ и оценила работу российской ПВО
08:46
лекарства
Экстренная контрацепция без рецепта: Шмигаль ответил на петицию, Минздрав рассмотрит возможность продажи
08:31
Переговоры между Россией и КНДР по соглашению на поставку оружия активно продвигаются, - разведка США
08:30
Япония
За неделю с поврежденной АЭС Фукусима в океан сбросили более 2,9 тыс. тонн очищенной воды
08:23
Байден одобрил военную помощь Тайваню в рамках программы для суверенных государств
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV