Зеленский "провалил" свою первую встречу с Байденом, американский президент был "сердит", - The Guardian о книге Франклина Фоера

Об этом пишет издание The Guardian , которое получило экземпляр книги перед ее официальной публикацией.

Отмечается, что президента США "разозлили" требование Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО и "абсурдном анализе" динамики Альянса, поскольку он ожидал выражения благодарности за поддержку США.

"Даже самые пылкие симпатики Зеленского в администрации (Байдена, - ред.) согласились, что он (Зеленский, - ред.) промахнулся", - так автор книги "Последний политик: Внутри Белого дома Джо Байдена и борьба за будущее Америки" Франклин Фоер пишет о встрече президентов в сентябре 2021 года.

В книге Фоер также с восторгом отзывается о лидерстве Байдена по поддержке Украины после начала полномасштабного российского вторжения. Однако, поскольку война в Украине продолжается, а военная и финансовая поддержка Киева стала острым вопросом в Конгрессе и на республиканских президентских выборах, изображение Фоером Байдена и описание неуверенного старта Зеленского могут подкрепить обеспокоенность Белого дома по поводу книги.

Указано, что Фоер не использует прямые цитаты и не ссылается на источники, однако по словам издателя Penguin Random House, книга построена на "беспрецедентном доступе к узкому внутреннему кругу советников, окружавших Байдена в течение десятилетий".

В газете The Atlantic, где работает Фоер, ранее появился отрывок книги, в котором говорится о выводе войск из Афганистана в конце лета 2021 года. Это произошло накануне первого визита Зеленского в Белый дом. Президент Украины долго добивался встречи с президентом США: тогда Трамп отказал ему, поскольку Зеленский не согласился помогать искать компромат на политических оппонентах Трампа, среди которых был и Байден.

По словам Фоера, Зеленский лелеял "устаревшие образы от этого эпизода" и "по крайней мере подсознательно... казалось, обвинял" Байдена, преемника Трампа в Овальном кабинете, "за унижение, которое он испытал, за политическое неудобство, которое он пережил". Автор также пишет, что президент Украины счел американского коллегу слабым, особенно из-за решения в начале 2021 года отменить санкции против российской компании, которая строит "Северный поток-2".

В то же время Байден согласился на встречу с Зеленским, но тоже не был о нем высокого мнения, особенно на фоне дружеских отношений, которые украинский президент установил с праворадикальным сенатором-республиканцем от Техаса Тедом Крузом, который заблокировал утверждение кандидатов на должности в Госдепартаменте в знак протеста относительно решение о "Северном потоке".

"Понимал он это или нет, но Зеленский был соучастником этого трюка. Это пахло тем, что администрация считала дилетантством. По правде говоря, Байден не был высокого мнения о своем украинском коллеге", - говорится в книге.

Молвя о роли Байдена в американо-украинских отношениях во времена Барака Обамы, Фоер отмечает, что нынешний президент США был "глубоко погруженным в украинскую политику дольше Зеленского".