Зеленский процитировал Чаплина в видеообращении к участникам Каннского фестиваля
Президент Украины во вторник, 17 мая, произнес виртуальную речь на церемонии открытия Каннского кинофестиваля
При этом украинский глава вспомнил знаменитую сатиру Чарли Чаплина на фашизм и процитировал гениального комика, сообщает The New York Times.
"Человеческая ненависть пройдет, и диктаторы умрут, и власть, которую они отобрали у народа, вернется к народу", - сказал Зеленский, цитируя фильм Чаплина "Великий диктатор". – И хотя люди умирают, свобода никогда не погибнет”.
The New York Times отмечает, что Зеленский появился на мониторах Канн, одетый в свою фирменную рубашку цвета хаки, и получил овации скопившейся на Французской Ривьере толпы.
"Это обращение стало последним в настойчивом и широком дипломатическом туре, который имел целью удержать глобальное внимание к тяжелому положению его страны, - пишет газета. - С тех пор, как в феврале прошлого года началось вторжение России, он (Зеленский . - Ред.) регулярно обращался через видеосвязь к правительствам крупных стран, как Соединенные Штаты, и малых, как Мальта.
The New York Times напоминает, что в апреле Зеленский произнес виртуальную речь на церемонии "Грэмми", сказав публике, что музыканты его страны носят "бронежилеты вместо смокингов" и "в госпиталях поют раненым, даже тем, кто их не слышит". Позже он выступил в прямом эфире на Венецианской биеннале, на открытии выставки "Это Украина".
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