"Человеческая ненависть пройдет, и диктаторы умрут, и власть, которую они отобрали у народа, вернется к народу", - сказал Зеленский, цитируя фильм Чаплина "Великий диктатор". – И хотя люди умирают, свобода никогда не погибнет”.

The New York Times отмечает, что Зеленский появился на мониторах Канн, одетый в свою фирменную рубашку цвета хаки, и получил овации скопившейся на Французской Ривьере толпы.

"Это обращение стало последним в настойчивом и широком дипломатическом туре, который имел целью удержать глобальное внимание к тяжелому положению его страны, - пишет газета. - С тех пор, как в феврале прошлого года началось вторжение России, он (Зеленский . - Ред.) регулярно обращался через видеосвязь к правительствам крупных стран, как Соединенные Штаты, и малых, как Мальта.