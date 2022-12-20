Просьбу он озвучил в вечернем обращении.

"Хочу обратиться сейчас ко всем нашим друзьям и просто добросовестным людям в Грузии. Видимо, все могли видеть, в каком состоянии сейчас Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровья. Поэтому я обращаюсь к народу Грузии, к власти Грузии – надо проявить милосердие". , особенно в предрождественское время. То, что сейчас происходит с Михаилом, это издевательство. Это не подходит Грузии. Это нужно прекратить. Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь", - отметил Владимир Зеленский.

Далее он просит перевести Саакашвили в одну из клиник Украины, другую европейскую страну, Америку, подчеркнув, что "именно время сделать этот добрый шаг".

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