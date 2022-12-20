Зеленский просит власти Грузии "проявить милосердие" и отпустить Саакашвили на лечение за границу
Президент Украины призвал грузинские власти проявить милосердие к экспрезиденту Грузии Михаилу Саакашвили и перевести его в клинику Украины, любой европейской страны или Америки
Просьбу он озвучил в вечернем обращении.
"Хочу обратиться сейчас ко всем нашим друзьям и просто добросовестным людям в Грузии. Видимо, все могли видеть, в каком состоянии сейчас Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровья. Поэтому я обращаюсь к народу Грузии, к власти Грузии – надо проявить милосердие". , особенно в предрождественское время. То, что сейчас происходит с Михаилом, это издевательство. Это не подходит Грузии. Это нужно прекратить. Пожалуйста, примите решение, которое может спасти его жизнь", - отметил Владимир Зеленский.
Далее он просит перевести Саакашвили в одну из клиник Украины, другую европейскую страну, Америку, подчеркнув, что "именно время сделать этот добрый шаг".
- 1 октября 2021 года премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил, что экспрезидент Михеил Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.
- 2 октября Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 8 ноября Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.
- 11 февраля 2022 года Украина признала Саакашвили потерпевшим по уголовному делу о ненадлежащем отношении в заключении в Грузии.
- 21 февраля он снова объявил бессрочную голодовку .
- 30 июля его адвокат не заявил, что экспрезидент Грузии уходит из грузинской политики из-за состояния здоровья.
- 8 ноября адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили болен туберкулезом и деменцией.
- 20 ноября в пенитенциарной службе Грузии отрицала , что Саакашвили отравили.
- 14 декабря он снова объявил о голодании, но через несколько часов заявил о его прекращении
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