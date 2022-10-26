Зеленский просит Штайнмайера содействовать, чтобы германский парламент признал Голодомор геноцидом
Владимир Зеленский обратился к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой содействовать, чтобы Бундестаг признал Голодомор геноцидом
Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на официальном интернет-представительстве президента.
Владимир Зеленский подчеркнул, что, по его мнению, признание Голодомора геноцидом со стороны немецкого парламента особенно важно в этом году, когда человечество отмечает 90 лет преступления советской власти против украинцев.
Кроме того, президент Украины поблагодарил Германию и других партнеров, поддерживающих экспортную зерновую инициативу.
"Уже около 9 миллионов тонн экспортировано, и это означает, что десятки миллионов людей по всему миру в разных странах избавлены от угрозы голода, который провоцировала Российская Федерация", – отметил Зеленский.
- Напомним, президент Германии Штайнмайер 25 октября находился в Украине с официальным визитом.
- Во время визита в Корюковку Черниговской области был вынужден отправиться в бомбоубежище. Он также пообещал , что Германия дополнительно предоставит Украине 2 установки MARS, 4 гаубицы и новые системы ПВО
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