Об этом говорится в соответствующем заявлении, опубликованном на официальном интернет-представительстве президента.

Владимир Зеленский подчеркнул, что, по его мнению, признание Голодомора геноцидом со стороны немецкого парламента особенно важно в этом году, когда человечество отмечает 90 лет преступления советской власти против украинцев.

Кроме того, президент Украины поблагодарил Германию и других партнеров, поддерживающих экспортную зерновую инициативу.

"Уже около 9 миллионов тонн экспортировано, и это означает, что десятки миллионов людей по всему миру в разных странах избавлены от угрозы голода, который провоцировала Российская Федерация", – отметил Зеленский.

Напомним, президент Германии Штайнмайер 25 октября находился в Украине с официальным визитом.

Во время визита в Корюковку Черниговской области был вынужден отправиться в бомбоубежище. Он также пообещал , что Германия дополнительно предоставит Украине 2 установки MARS, 4 гаубицы и новые системы ПВО

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