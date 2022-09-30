Зеленский просит Раду ускорить национализацию российских активов
Президент Украины Владимир Зеленский попросил Верховную Раду поддержать законопроект о национализации всех российских активов
Об этом Зеленский сказал в видеообращении.
"И одновременно обращаюсь к народным депутатам Украины: на следующем заседании Верховной Рады Украины будет рассматриваться законопроект о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру. Прошу поддержать этот законопроект без промедлений", - говорится в обращении Владимира Зеленского.
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