Зеленский просит Раду ускорить национализацию российских активов

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.



"И одновременно обращаюсь к народным депутатам Украины: на следующем заседании Верховной Рады Украины будет рассматриваться законопроект о национализации всех российских активов, который должен значительно упростить эту процедуру. Прошу поддержать этот законопроект без промедлений", - говорится в обращении Владимира Зеленского.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb