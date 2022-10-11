Зеленский просит лидеров G7 усилить воздушный щит над Украиной, передав современные системы ПВО и ПРО
Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО и ПРО, ключевой элемент российского террора – ракетные удары перестанут работать
Об этом Владимир Зеленский рассказал во время обращения к лидерам G7.
Президент Украины просит мировых лидеров усилить оборонную поддержку Украины, усовершенствовав воздушный щит для Украины. Ведь когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО и ПРО, ключевой элемент российского террора – ракетные удары перестанут работать.
"Я благодарю Германию и лично канцлера Шольца за ускорение поставок IRIS. Спасибо США и лично президенту Байдену за решение предоставить современные ПРО и ПВО. И верим, господин президент, что это будут и системы среднего и дальнего радиуса действия, которые позволят создать эшелонированную систему обороны. Я благодарю всех, кто помог нам уже сейчас обеспечить нашу систему ПВО, что позволяет обезвреживать часть российских ракет и беспилотников", - отметил Зеленский.
Также добавил, что важно, чтобы Украина имела достаточное количество ракет к переданным системам ПВО и ПРО и чтобы эти системы были интегрированы с системой обороны:
"Завтра в формате "Рамштайна" я бы просил, чтобы наши министры обороны обсудили это".
Кроме этого Зеленский обратился к президенту Франции и премьер-министру Италии:
"Мы очень ожидаем поставку систем SAMP-T. И если это возможно, они нужны уже в ближайшие месяцы".
- Напомним, Зеленский также сообщил лидерам G7, что Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. дронов-камикадзе, которые уже терроризируют мирные украинские города.
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