Об этом Владимир Зеленский рассказал во время обращения к лидерам G7.

Президент Украины просит мировых лидеров усилить оборонную поддержку Украины, усовершенствовав воздушный щит для Украины. Ведь когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО и ПРО, ключевой элемент российского террора – ракетные удары перестанут работать.

"Я благодарю Германию и лично канцлера Шольца за ускорение поставок IRIS. Спасибо США и лично президенту Байдену за решение предоставить современные ПРО и ПВО. И верим, господин президент, что это будут и системы среднего и дальнего радиуса действия, которые позволят создать эшелонированную систему обороны. Я благодарю всех, кто помог нам уже сейчас обеспечить нашу систему ПВО, что позволяет обезвреживать часть российских ракет и беспилотников", - отметил Зеленский.

Также добавил, что важно, чтобы Украина имела достаточное количество ракет к переданным системам ПВО и ПРО и чтобы эти системы были интегрированы с системой обороны:

"Завтра в формате "Рамштайна" я бы просил, чтобы наши министры обороны обсудили это".

Кроме этого Зеленский обратился к президенту Франции и премьер-министру Италии:

"Мы очень ожидаем поставку систем SAMP-T. И если это возможно, они нужны уже в ближайшие месяцы".

Напомним, Зеленский также сообщил лидерам G7, что Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. дронов-камикадзе, которые уже терроризируют мирные украинские города.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb