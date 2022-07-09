Зеленский прокомментировал увольнение послов
Президент Владимир Зеленский сказал, что увольнение послов Украины в некоторых странах является вопросом ротаций
Об этом он рассказал во время вечернего видеообращения.
"Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротации – обычная часть дипломатической практики", - сказал Зеленский.
По его словам, в Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и другие страны будут назначены новые представители Украины.
- Президент Владимир Зеленский 9 июля уволил 5 чиновников, занимавших должности чрезвычайных и полномочных послов Украины в 9 странах.
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