Зеленский прокомментировал увольнение послов

Об этом он рассказал во время вечернего видеообращения.

"Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротации – обычная часть дипломатической практики", - сказал Зеленский.

По его словам, в Чехию, Германию, Венгрию, Норвегию и другие страны будут назначены новые представители Украины.

Президент Владимир Зеленский 9 июля уволил 5 чиновников, занимавших должности чрезвычайных и полномочных послов Украины в 9 странах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb