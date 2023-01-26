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Зеленский прокомментировал поездку Тищенко в Таиланд в военное время

26 января, 2023 четверг
22:49
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что в условиях военного времени чиновники могут уезжать из страны только по решению СНБО

Об этом он сказал в вечернем обращении за 26 января.

Зеленский также отметил, что других вариантов для выезда за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет.

"К сожалению, вынужден это повторить для тех, кто плохо услышал. Любой выезд за границу государственных чиновников, народных депутатов, представителей местных властей и других лиц, уполномоченных на осуществление функций государства или местного самоуправления, любой их выезд за границу должен быть согласно соответствующему решению СНБО, которое вы все видели. Других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. Я думаю, это справедливо", - подчеркнул президент.

  • 23 января СНБО принял решение о запрете на выезд должностных лиц за границу по негосударственным причинам.
  • Стало известно, что народный депутат от "Слуги Народа" Николай Тищенко проведет встречу с представителями украинской общины в Таиланде. Мероприятие состоится в четырехзвездочном отеле.
  • В свою очередь пограничники заявили, что нардеп Тищенко покинул территорию Украины законно.
  • В четверг, 26 января, нардепа Николая Тищенко исключили из партии "Слуга Народа" и уволили с должности заместителя председателя одноименной фракции.

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Владимир Зеленский
Слуга народу
Николай Тищенко
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