Зеленский прокомментировал поездку Тищенко в Таиланд в военное время

Об этом он сказал в вечернем обращении за 26 января.

Зеленский также отметил, что других вариантов для выезда за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет.

"К сожалению, вынужден это повторить для тех, кто плохо услышал. Любой выезд за границу государственных чиновников, народных депутатов, представителей местных властей и других лиц, уполномоченных на осуществление функций государства или местного самоуправления, любой их выезд за границу должен быть согласно соответствующему решению СНБО, которое вы все видели. Других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет. Я думаю, это справедливо", - подчеркнул президент.

23 января СНБО принял решение о запрете на выезд должностных лиц за границу по негосударственным причинам.

Стало известно, что народный депутат от "Слуги Народа" Николай Тищенко проведет встречу с представителями украинской общины в Таиланде. Мероприятие состоится в четырехзвездочном отеле.

В свою очередь пограничники заявили, что нардеп Тищенко покинул территорию Украины законно.

В четверг, 26 января, нардепа Николая Тищенко исключили из партии "Слуга Народа" и уволили с должности заместителя председателя одноименной фракции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb