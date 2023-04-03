Зеленский прокомментировал гибель российского пропагандиста Татарского

Об этом глава государства сказал журналистам во время поездки в Ягодное Черниговской области, передает Укринформ .

"Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране", - сказал Зеленский.