Зеленский прокомментировал гибель российского пропагандиста Татарского
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель российского пропагандиста Владлена Татарского, заявил, что об этом должна думать РФ
Об этом глава государства сказал журналистам во время поездки в Ягодное Черниговской области, передает Укринформ .
"Я не думаю о том, что происходит в Санкт-Петербурге или Москве. Об этом должна думать Россия. Я думаю о нашей стране", - сказал Зеленский.
- Вечером 2 апреля на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв на "творческом вечере" пропагандиста Владлена Татарского, он погиб , еще 32 человека пострадали.
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