Об этом Зеленский написал в Telegram .

"В ходе телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем проинформировал о ситуации на поле боя и неотложных потребностях Украины в вооружении", - отметил глава государства.

"Договорились о совместных усилиях по реализации формулы мира. Обсудили ожидания от предстоящего Саммита Украина – ЕС", - добавил он.

По данным Мишеля, с начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от стран Евросоюза около 50 млрд. евро помощи.

Саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля в Киеве.

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