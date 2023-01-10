Зеленский проинформировал президента Евросовета Мишеля о нуждах Украины в вооружении
Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре 10 января проинформировал президента Европейского совета Шарля Мишеля о нуждах Украины в вооружении
Об этом Зеленский написал в Telegram .
"В ходе телефонного разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем проинформировал о ситуации на поле боя и неотложных потребностях Украины в вооружении", - отметил глава государства.
"Договорились о совместных усилиях по реализации формулы мира. Обсудили ожидания от предстоящего Саммита Украина – ЕС", - добавил он.
- По данным Мишеля, с начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от стран Евросоюза около 50 млрд. евро помощи.
- Саммит Украина – ЕС состоится 3 февраля в Киеве.
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