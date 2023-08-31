Зеленский: продолжаются переговоры с партнерами о дополнительных системах ПВО
Президент Владимир Зеленский заявил о переговорах насчет предоставления Украине дополнительных систем противовоздушной обороны
Об этом Зеленский сказал в видеообращении.
В то же время президент отметил, что раскрывать подробности пока нельзя.
"Наша ПВО. Я благодарю каждого воина, который каждый день и каждую ночь защищает украинское небо. Очень активно работаем над тем, чтобы обеспечить для Украины новые системы противовоздушной обороны. Сейчас не время говорить публично о деталях, но с разными нашими партнерами продолжаются переговоры о дополнительных системах ПВО. Шаг за шагом приближаем этот успех для Украины", - сказал Зеленский.
- Ранее Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны, особенно с приближением осенне-зимнего периода.
- Великобритания законтрактовала для Украины средства ПВО на $115 млн.
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