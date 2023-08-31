Зеленский: продолжаются переговоры с партнерами о дополнительных системах ПВО

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

В то же время президент отметил, что раскрывать подробности пока нельзя.

"Наша ПВО. Я благодарю каждого воина, который каждый день и каждую ночь защищает украинское небо. Очень активно работаем над тем, чтобы обеспечить для Украины новые системы противовоздушной обороны. Сейчас не время говорить публично о деталях, но с разными нашими партнерами продолжаются переговоры о дополнительных системах ПВО. Шаг за шагом приближаем этот успех для Украины", - сказал Зеленский.