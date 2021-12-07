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Зеленский продлил санкции против лиц, причастных к выборам в оккупированном Крыму

7 декабря, 2021 вторник
22:41
Общество

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 10 ноября 2021 года о санкциях в отношении лиц, причастных к организации выборов во временно оккупированном Крыму

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 ноября 2021 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в сообщении.

Согласно решению действие санкций, введенных в предыдущие годы, было продлено от трех до 10 лет. Они касаются, в частности:

  • Константина Бахтерева, баллотировавшегося от партии "Единая Россия" в одномандатном округе в Керчи;
  • Юрия Ставицкого и Владимира Сорокина – кандидатов на выборах от российских "зеленых"
  • десятки других членов ЦИК Республики Крым и территориальных избирательных комиссий.

Кроме того, отдельным указом уточнили личные данные Анастасии Нестеренко, являвшейся членом "территориальной избирательной комиссии" Джанкойского района на выборах в российский парламент. По отношению к ней ранее ввели бессрочные санкции.

Среди ограничений для этих лиц есть блокировка активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности и другие.

Указ вступает в силу с момента опубликования. Контроль за его исполнением возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

  • Напомним, в марте 2019 года ввели в действие решение СНБО от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".
  • 7 декабря 2021 года Зеленский ввел в действие санкции СНБО против владельцев самолетов, которыми Медведчук и Козак летали в РФ.
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