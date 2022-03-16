Зеленский проанонсировал свое выступление в Конгрессе США

Об этом Зеленский сказал в своем обращении.



"В среду запланировано мое выступление в Конгрессе Соединенных Штатов. Важное событие. А сегодня я хочу выразить благодарность Президенту Байдену и всем друзьям Украины в США за новый пакет поддержки нашего государства, наших людей на $13,6 млрд. Закон, предусматривающий это финансирование, подписанный. Рассматриваем его как первый шаг на пути к полному восстановлению Украины", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский пригласил иностранных партнеров-друзей посетить Киев , но предупредил, что здесь может быть опасно.