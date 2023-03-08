Зеленский проанонсировал санкции против тех, кто пытается ослабить государство

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

"Каждый день на всех уровнях в Украине должен быть полезен нашей обороне. Готовим и новые вполне справедливые шаги нашего государства против тех в Украине, кто еще пытается ослаблять государство, поднимать прочность нашего общества. Вскоре состоится новое заседание СНБО, и есть соответствующие проекты санкционных решений. Внутренняя безопасность Украины – тоже первый приоритет", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.