Зеленский проанонсировал санкции против тех, кто пытается ослабить государство
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что вскоре новые санкции ждут тех, кто пытается ослабить государство
Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.
"Каждый день на всех уровнях в Украине должен быть полезен нашей обороне. Готовим и новые вполне справедливые шаги нашего государства против тех в Украине, кто еще пытается ослаблять государство, поднимать прочность нашего общества. Вскоре состоится новое заседание СНБО, и есть соответствующие проекты санкционных решений. Внутренняя безопасность Украины – тоже первый приоритет", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
- Владимир Зеленский в своем обращении также прокомментировал продолжающиеся в Грузии акции протеста и пожелал этой стране демократического успеха.
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