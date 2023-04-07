Зеленский проанонсировал санкции против лиц, работающих на агрессию
В пятницу, 7 апреля, президент Владимир Зеленский проанонсировал новые санкции против лиц, работающих на агрессию
Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.
"Аппарат СНБО вместе с Правительством, вместе с министерствами готовит новый мощный санкционный список лиц, работающих на агрессию – они будут заблокированы", - говорится в заявлении президента Украины.
- 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудили предотвращение утечек военной информации.
- Зеленский также сообщил о введении новой традиции проведения на официальном уровне Ифтара в течение месяца Рамадан.
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