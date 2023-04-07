Зеленский проанонсировал санкции против лиц, работающих на агрессию

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

"Аппарат СНБО вместе с Правительством, вместе с министерствами готовит новый мощный санкционный список лиц, работающих на агрессию – они будут заблокированы", - говорится в заявлении президента Украины.