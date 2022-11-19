Зеленский проанонсировал новые успехи ВСУ

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Сверхжестокие боевые действия на Донетчине продолжаются до сих пор, никаких смягчений боев или передышек не было. Только за вчерашние сутки отбито около сотни российских атак в Донецкой области. Все наши воины, которые держат позиции на Донбассе, – настоящие герои. На ни одном из участков фронта не пасуем перед врагом. Везде отвечаем, всюду держим позиции. На определенных участках готовим будущие успехи", - заявил президент Украины.

Владимир Зеленский также особо отметил работу украинцев в Донецкой области.

"Я хочу сегодня особо отметить пограничников Харьковского и Сумского отрядов, которые сейчас действуют именно на Донбассе. Их минометные расчеты очень помогают, не давая покоя оккупантам. Это то, что надо, ребята! Спасибо вам! Также благодарю бойцов 4-й бригады оперативного назначения. Нацгвардия, которая защищает Украину на Бахмутском направлении. Умная инициатива и устойчивость – это две вещи, которые обеспечивают чрезвычайно полезные результаты", - говорится в обращении.

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