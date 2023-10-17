Зеленский призывает СМИ молчать о коррупции
Если о таком просят на закрытых встречах — значит понимают, что журналисты это проглотят
Президент Зеленский непублично просил журналистов не писать о коррупции.
Трудно представить подобную просьбу от президентов Ющенко или Порошенко.
Зато я могу представить бурную реакцию журналистов. Они бы об этом обязательно написали и разнесли Администрацию наголову. Надели бы футболки "Не будем молчать". Кричали бы об этом в каждой статье.
Помню правдоруба Лещенко времен президентства ВАЮ и сколько крови он попил.
Как и журналисты, расследователи во времена президентства Порошенко. Уже шла война, Украина, особенно в 14-15, критически зависела от западной помощи. Но никому в голову не пришло закрывать рот СМИ и расследования выходили на Общественном, а не в интернет. Молчу о плюсах и Ко, там была сплошная кококоррупция.
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Грустно за нынешнюю журналистику, которой можно озвучить подобные просьбы без страха. Потому что если такое просят на закрытых встречах — значит, понимают, что журналисты это проглотят.
За что? За доступ к информации? Что повестки не вручат? Что редакции не закроют и не выкинут из марафона? Что дадут государственные деньги на финансирование канала?
Хоть и не удивляюсь. Ведь раньше Банковая попросила СМИ закрыть глаза на темники и черные списки, непрозрачность работы парламента. Именно поэтому у нас политическая цензура подменила собой военную, оправданную во время войны.
Об авторе. Ирина Геращенко, народный депутат Украины
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