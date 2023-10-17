Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Зеленский призывает СМИ молчать о коррупции
OPINION

Зеленский призывает СМИ молчать о коррупции

Ирина Геращенко
17 октября, 2023 вторник
10:05
Мнение Ирина Геращенко

Если о таком просят на закрытых встречах — значит понимают, что журналисты это проглотят

Президент Зеленский непублично просил журналистов не писать о коррупции.

Трудно представить подобную просьбу от президентов Ющенко или Порошенко.

Зато я могу представить бурную реакцию журналистов. Они бы об этом обязательно написали и разнесли Администрацию наголову. Надели бы футболки "Не будем молчать". Кричали бы об этом в каждой статье.

Помню правдоруба Лещенко времен президентства ВАЮ и сколько крови он попил.

Как и журналисты, расследователи во времена президентства Порошенко. Уже шла война, Украина, особенно в 14-15, критически зависела от западной помощи. Но никому в голову не пришло закрывать рот СМИ и расследования выходили на Общественном, а не в интернет. Молчу о плюсах и Ко, там была сплошная кококоррупция.

Читайте также: Еще и загранпаспорта заберем, для надежности...

Грустно за нынешнюю журналистику, которой можно озвучить подобные просьбы без страха. Потому что если такое просят на закрытых встречах — значит, понимают, что журналисты это проглотят.

За что? За доступ к информации? Что повестки не вручат? Что редакции не закроют и не выкинут из марафона? Что дадут  государственные деньги на финансирование канала?

Хоть и не удивляюсь. Ведь раньше Банковая попросила СМИ закрыть глаза на темники и черные списки, непрозрачность работы парламента. Именно поэтому у нас политическая цензура подменила собой военную, оправданную во время войны.

Источник

Об авторе. Ирина Геращенко, народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Украина
политика
журналисты
Владимир Зеленский
Эспрессо Т2
Читайте также:
Сі Цзіньпін і Путін
14 октября, 2023 суббота
Пекин понял, что ставка его новых двух фашистских друзей, Ирана и России, бита, - Пионтковский
вибори у Польщі
15 октября, 2023 воскресенье
Выборы в Польше: регионы, где больше сторонников оппозиции, дают рекордную явку
Україна прапор
14 октября, 2023 суббота
Украинское государство должно пересмотреть подход к своим гражданам: канадский дипломат Ващук на форуме Via Carpatia
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 39.49
    Продажа 40.6
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
17 октября
10:56
Ученые раскрыли тайну Мона Лизы, обнаружив в краске токсичные вещества
10:51
Обновлено
Выборы в Польше: 100% бюллетеней, в парламент проходят пять политсил
10:48
Россияне удерживают в Черном море 4 корабля: среди них ракетоноситель
10:48
Враг за сутки обстрелял 10 областей Украины: два человека погибли, один ранен
10:32
РФ ударила по поселку вблизи Херсона: ранен мужчина
10:30
С начала войны в Израиле погибли не менее 15 журналистов
10:29
В британской разведке считают, что наступление россиян на Авдеевку будет самым масштабным с начала года
10:28
РФ готовится к обороне Крыма и перебрасывает в Джанкой значительные силы, - Атеш
10:21
Инфографика
Курс валют на 17 октября: сколько стоит доллар и евро в обменниках
10:20
Усиление угрозы КНДР и Китаю: Южная Корея, США и Япония создали трехстороннюю горячую линию
09:55
Мальта – Украина: букмекеры дали прогноз на матч квалификации Евро-2024
09:50
Эксклюзив
Сергей Згурец
По политическому значению как Бахмут: Згурец назвал направления, где РФ предположительно продолжит бои
09:46
Йожеф Сабо
"Я боюсь за команду": Сабо прокомментировал смену тренера "Шахтера" перед матчем с "Барселоной"
09:34
Армия дронов: украинские военные получили еще 840 беспилотников
09:33
Инфографика
Танки, крылатые ракеты и 800 окупантов: потери РФ за сутки войны в Украине
09:14
Ночью оккупанты ударили по центру Славянска: попали в общежитие колледжа
09:14
На полигоне в Австрии танк Leopard 2 попал в аварию: один из членов экипажа погиб
08:27
Блинкен заявил о договоренности с Израилем разработать план гуманитарной помощи Газе и назвал возможную проблему
08:22
Анонс
Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Північна Македонія
Евро-2024: расписание отборочных матчей 17 октября
08:10
Путин прибыл в Пекин, где встретится с Си Цзиньпином
08:02
OPINION
Почему активизировался Арестович?
07:34
Латвия
Латвия расследует поддержку армии РФ местной компанией
07:33
Анонс
Мальта – Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024
07:14
Силы обороны имеют частичный успех западнее Вербового в Запорожье, - Генштаб
06:58
ВСУ ударили по вертолетам и аэродромам вблизи Луганска и Бердянска
06:33
"В России точно безопаснее, он подаст документы на паспорт": отец футболиста "Шахтера" U-19 дал интервью пропагандистам
06:29
Пункты несокрушимости заработали на 96 железнодорожных вокзалах
06:00
Совбез ООН
Совбез ООН не проголосовал за резолюцию РФ по Газе
05:35
В Литве четыре человека совершили поругание над флагом Украины: их задержали
05:08
Армия РФ попытается вскоре активизировать попытки оцепить Авдеевку, – ISW
04:40
Евросоюз начал военные учения MILEX 23 в Испании
04:13
Конвои с гуманитарной помощью двигаются из Египта к границе с Газой, - СМИ
03:45
Обновлено
Ночная атака на Украину: юг страны под прицелом дронов, ракет и авиации РФ
03:16
Джо Байден 18 октября посетит Израиль и Иорданию.
02:48
В России пытаются скрыть потери и провалы в войне с Украиной, - ISW
01:24
Власти Белгородской области РФ сообщили об атаке трех дронов
01:01
Президент Грузии не собирается в отставку, несмотря на разрешение суда на начало импичмента
00:56
Обновлено
"Мстить за мусульман": неизвестный открыл стрельбу в Брюсселе, погибли двое шведов
00:31
Разрыв между провластным и оппозиционным блоками на выборах в Польше сократился, - данные избиркома
00:21
Евро-2024: результаты матчей 16 октября
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV