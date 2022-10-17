Зеленский призывает граждан ограничить потребление электричества в пиковые часы
Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины с просьбой ограничить потребление электрической энергии в пиковые часы, чтобы помочь стабилизировать энергосистему
Об этом он заявил в своем видеообращении .
"Из-за российского ракетного террора в некоторых городах и районах Украины энергетикам приходится ограничивать поставки электричества - чтобы стабильно работала вся система. Но таких стабилизационных отключений можно будет не делать, если мы все в Украине сознательно будем относиться к своему потреблению в пиковые часы", - отметил он.
Он призвал украинцев ограничить пользование электроэнергией с 17 до 23 часов, как это уже сделали в некоторых регионах государства.
"Например, в эту субботу жители Черниговской области ограничили свое потребление электричества на 20 процентов. А в целом по стране - в среднем на 10 процентов. Киев и область - только на 7 процентов. Пожалуйста, сделайте больше - если есть такая возможность. От 17- е к 23 часам должны сократить наше потребление электричества. Это такой шаг, который вместе с другими обеспечит поражение для российских террористических планов", - подчеркнул Зеленский.
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что 12 октября электроснабжение возобновлено почти в 4 тыс. населенных пунктах, а энергосистема функционирует в нормальном режиме.
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