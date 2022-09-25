Зеленский призвал жителей Дагестана бороться против преступной мобилизации в РФ
Жителям Дагестана и другим гражданам РФ необходимо продолжать свою борьбу против мобилизации в России с тем, чтобы сохранить жизнь своих детей
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они понимают: этот вопрос - о жизни. Зачем их братьям и сыновьям погибать на этой войне? На войне, которую хочет один человек. Он же не посылает на войну своих детей. Сражайтесь за то, чтобы не отправили насмерть ваших детей - всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию", - заявил Зеленский.
Он также подчеркнул, что если они все же решатся прийти на украинскую территорию – живыми их уже не отпустят.
- 25 сентября митинг против мобилизации в Махачкале перерос в драки дагестанцев с российскими силовиками . На протест пришли многие женщины. Среди них – солдатские матери и жены. Чтобы разогнать митинг, силовики дважды стреляли в воздух из пистолетов. Несмотря на это, активисты не остановились и дали отпор силовикам.
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