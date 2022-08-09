Об этом Зеленский сказал в интервью The Washington Post.

По его словам, такой шаг может стать одним из способов помешать России аннексировать новые территории Украины.

"Важнейшими санкциями является закрытие границ - потому что россияне забирают чужую землю. Россияне должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию. Какие бы ни были россияне, пусть едут в Россию. Тогда они поймут. Они скажут: "Эта война не имеет до нас отношения. Все население не может нести ответственность", не так ли? Может. Население избрало эту власть, и они с ними не борются, не спорят, не кричат", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что запрет на въезд для всех россиян – это единственный способ повлиять на Путина.

26 июля министерство иностранных дел Эстонии сообщило , что готовит предложения Евросоюза по прекращению выдачи виз гражданам России.

5 августа посольство Латвии временно приостановило выдачу всех виз для российских граждан.

6 августа консульская служба Болгарии приостановила прием документов россиян на туристические визы.

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