Зеленский призвал Запад запретить въезд всем гражданам РФ
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем гражданам России
Об этом Зеленский сказал в интервью The Washington Post.
По его словам, такой шаг может стать одним из способов помешать России аннексировать новые территории Украины.
"Важнейшими санкциями является закрытие границ - потому что россияне забирают чужую землю. Россияне должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию. Какие бы ни были россияне, пусть едут в Россию. Тогда они поймут. Они скажут: "Эта война не имеет до нас отношения. Все население не может нести ответственность", не так ли? Может. Население избрало эту власть, и они с ними не борются, не спорят, не кричат", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что запрет на въезд для всех россиян – это единственный способ повлиять на Путина.
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