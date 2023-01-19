Зеленский призвал Запад предоставить Украине "адекватное количество танков"

Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве, передает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что у него есть положительные ожидания от очередной встречи международной группы по вопросам обороны Украины в "формате Рамштайн", которая запланирована на 20 января.

"К "Рамштайну" мы готовились мощно. Мы провели несколько десятков разговоров. Есть государства, которым низкий поклон, потому что они отдают все, что у них есть, ради того, чтобы мы сохранили свое, в том числе наших людей", – отметил Владимир Зеленский.

По словам главы государства, вопрос предоставления Украине танков до сих пор остается актуальным, чувствительным и зависит от многих факторов.

"Против тысяч танков Российской Федерации недостаточно только мужества наших военных и мотивации украинского народа. Нужно соответствующее оружие: нужно иметь либо большое количество артиллерийских систем, либо соответствующее, адекватное количество танков", – подчеркнул президент.

Он рассказал, что многие страны выразили готовность предоставить Украине танки, но ждут соответствующих документов от государства, которое должно лицензировать поставки этой техники.

"Польша готова, и Финляндия, и Португалия, и Испания, и еще многие страны, которые готовы обеспечить даже небольшим количеством танков, которые есть у них на вооружении. И готовы были сделать это раньше. Мы все ожидаем согласия от страны, которая выдает соответствующие лицензии", – объяснил Глава государства.

Владимир Зеленский акцентировал, что каждая минута задержки с предоставлением соответствующего вооружения – это жизнь украинских воинов.

"Скорость и время важны. Чем быстрее мы сможем деоккупировать нашу территорию, чем быстрее мы сможем быть мощнее, тем больше граждан сохранит наша страна", – сказал он.

Кроме того, президент отметил, что Украина также рассчитывает на свои силы и занимается соответствующим производством.

Напомним, сегодня, 19 января, глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев. В рамках рабочего визита он посетил реабилитационный центр ветеранов российско-украинской войны.

18 января председатель Европейского совета Шарль Мишель выступил за поставку Украине танков и подчеркнул, что это нужно сделать как можно скорее.

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