Зеленский призвал Запад предоставить Украине "адекватное количество танков"
Президент Владимир Зеленский отметил важность скорейшего согласования передачи Украине современных танков, ведь каждая минута задержки стоит жизней украинских воинов
Об этом он заявил во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Киеве, передает пресс-служба главы государства.
Президент отметил, что у него есть положительные ожидания от очередной встречи международной группы по вопросам обороны Украины в "формате Рамштайн", которая запланирована на 20 января.
"К "Рамштайну" мы готовились мощно. Мы провели несколько десятков разговоров. Есть государства, которым низкий поклон, потому что они отдают все, что у них есть, ради того, чтобы мы сохранили свое, в том числе наших людей", – отметил Владимир Зеленский.
По словам главы государства, вопрос предоставления Украине танков до сих пор остается актуальным, чувствительным и зависит от многих факторов.
"Против тысяч танков Российской Федерации недостаточно только мужества наших военных и мотивации украинского народа. Нужно соответствующее оружие: нужно иметь либо большое количество артиллерийских систем, либо соответствующее, адекватное количество танков", – подчеркнул президент.
Он рассказал, что многие страны выразили готовность предоставить Украине танки, но ждут соответствующих документов от государства, которое должно лицензировать поставки этой техники.
"Польша готова, и Финляндия, и Португалия, и Испания, и еще многие страны, которые готовы обеспечить даже небольшим количеством танков, которые есть у них на вооружении. И готовы были сделать это раньше. Мы все ожидаем согласия от страны, которая выдает соответствующие лицензии", – объяснил Глава государства.
Владимир Зеленский акцентировал, что каждая минута задержки с предоставлением соответствующего вооружения – это жизнь украинских воинов.
"Скорость и время важны. Чем быстрее мы сможем деоккупировать нашу территорию, чем быстрее мы сможем быть мощнее, тем больше граждан сохранит наша страна", – сказал он.
Кроме того, президент отметил, что Украина также рассчитывает на свои силы и занимается соответствующим производством.
- Напомним, сегодня, 19 января, глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Киев. В рамках рабочего визита он посетил реабилитационный центр ветеранов российско-украинской войны.
- 18 января председатель Европейского совета Шарль Мишель выступил за поставку Украине танков и подчеркнул, что это нужно сделать как можно скорее.
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