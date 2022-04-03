Зеленский призвал в 5 апреля собрать СБ ООН по преступлениям в Буче, Россия предлагает днем ранее

Первым в вечернем обращении об этом объявил Владимир Зеленский.

"Военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения и в Совбезе ООН во вторник", - отметил президент Украины.

Однако позже заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия требует провести это заседание днем раньше в понедельник. Тему заседания он очертил как "провокацию украинских радикалов".

Пока неясно, в какой день состоится заседание. На сайте Совбеза расписание еще не обновлялось.

Напомним, глава ООН Антониу Гутерриш заявил , что "шокировано" фото из украинских городов, где бесчинствовали кафиры, в то же время он призвал к "независимому расследованию и наказанию виновных".

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