Зеленский призвал украинцев "включить мозг" и вакцинироваться
Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан "включить мозг" и вакцинироваться от коронавируса
Об этом он заявил во время Конгресса региональных и местных властей в Одессе, передает РБК-Украина.
Зеленский заметил, ежедневно во всем мире коронавирус бьет антирекорды, и Украина не исключение.
"Во время Второй мировой войны наши военные в среднем теряли около 1 500 человек ежедневно. Сегодня нет Второй мировой войны, но мы теряем уже 700 человек ежедневно... Мы понимаем все, что выход один - вакцинация... Я очень прошу, чтобы мы все с вами выключили соцсети и "включили" мозг. Нужно вакцинироваться, на сегодняшний день это не страшилки, а действительно единственное решение", - сказал он.
По его словам, Министерству здравоохранения стоит задача нарастить суточное число вакцинаций до 300 тыс.
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