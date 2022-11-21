Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении 21 ноября.

"Сегодня нашим энергетикам пришлось применить не только стабилизационные отключения электричества, но и внеплановые. Это вызвано большим уровнем потребления, чем страна может обеспечить в это время. Поэтому хочу сейчас обратиться ко всем представителям областной власти и местных громад: пожалуйста, не прекращайте коммуникацию относительно рационального потребления электричества", - подчеркнул он.

Конечно, энергетики, коммунальщики, спасатели и все привлеченные работают по максимуму. Но системный вред нашей энергетике от ударов российских террористов настолько значителен, что всем нашим людям и бизнесу следует быть очень бережливыми и разносить потребление по часам суток, отметил Зеленский.

По состоянию на этот вечер понедельника, 21 ноября, особенно сложная ситуация в Киеве и области, а также в Винницкой, Сумской, Тернопольской, Черкасской, Одесской и некоторых других городах и районах.

"Пожалуйста, в тех регионах, где больше всего сложностей изо дня в день, и особенно в пиковые часы потребления, старайтесь ограничивать личное использование электричества. Конечно, должен быть очень бережливый подход и в публичных местах", - добавил он.

В настоящее время специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы сократить плановые отключения света. В ДТЭК планируют, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не более 1-2 часов.

Украинцы, по всей вероятности, будут жить в режиме постоянных отключений света до конца марта следующего года, говорит гендиректор YASNO Сергей Коваленко.

По данным Укрэнерго, во вторник, 22 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения электроэнергии.

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