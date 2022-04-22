Зеленский призвал украинцев под российской оккупацией не давать анкетных данных – используют для фальсификации псевдореферендумов
Президент Владимир Зеленский призвал украинцев, оказавшихся в российской оккупации, не предоставлять захватчикам свои персональные данные, потому что они их собирают для фальсификации "референдумов"
Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.
Призываю жителей южных районов Украины – в Херсонской и Запорожской областях – очень внимательно относиться к тому, какую информацию о себе вы даете захватчикам.
И если они просят вас заполнить какие-то анкеты, оставить где ваши паспортные данные, то знайте – это не для того, чтобы вам помочь. Не для того чтобы просто "переписать" людей, живущих на определенной территории, как они говорят. И не для того, чтобы дать вам какую-нибудь гуманитарную помощь.
Это для того, чтобы реально сфальсифицировать на вашей земле так называемый "референдум", если поступит команда из Москвы реально устроить такое представление.
Хочу сразу сказать – никакие "ХНР" не пройдут. Если кому-то хочется еще новой аннексии, это может привести разве что к новым мощным санкционным ударам по России. Вы оставите свою страну настолько бедной, сколь бедной Россия не была со времен Гражданской войны после 1917 года. Так что лучше сейчас – ищите мир", - отметил глава государства.
- Напомним, Зеленский сообщил , что Россия отказалась от Пасхального перемирия.
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