Зеленский призвал украинцев под российской оккупацией не давать анкетных данных – используют для фальсификации псевдореферендумов

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении.

Призываю жителей южных районов Украины – в Херсонской и Запорожской областях – очень внимательно относиться к тому, какую информацию о себе вы даете захватчикам.

И если они просят вас заполнить какие-то анкеты, оставить где ваши паспортные данные, то знайте – это не для того, чтобы вам помочь. Не для того чтобы просто "переписать" людей, живущих на определенной территории, как они говорят. И не для того, чтобы дать вам какую-нибудь гуманитарную помощь.

Это для того, чтобы реально сфальсифицировать на вашей земле так называемый "референдум", если поступит команда из Москвы реально устроить такое представление.

Хочу сразу сказать – никакие "ХНР" не пройдут. Если кому-то хочется еще новой аннексии, это может привести разве что к новым мощным санкционным ударам по России. Вы оставите свою страну настолько бедной, сколь бедной Россия не была со времен Гражданской войны после 1917 года. Так что лучше сейчас – ищите мир", - отметил глава государства.

Напомним, Зеленский сообщил , что Россия отказалась от Пасхального перемирия.

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