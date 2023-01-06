Зеленский призвал украинцев особо учитывать сигналы тревоги в праздничные дни
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы должны обращать особенное внимание на сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Я благодарю всех, кто защищает наше государство! Спасибо всем, кто держит Бахмут и Донетчину! Всем, кто двигается вперед на Луганщине! Всем, кто держит Юг! Всем, кто защищает наше небо! Дорогие украинцы! Пожалуйста, помните, какое зло воюет против нас. Обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги, и особенно в эти праздничные дни. Наши бойцы ПВО сделают все возможное. Но, пожалуйста, помогайте им тем, что заботитесь о своей безопасности", - говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.
- 6 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оборонное взаимодействие с партнерами и военная сила Украины вышли на новый уровень.
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