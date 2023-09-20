Зеленский призвал Трампа публично презентовать мирный план для окончания войны в Украине
В среду, 20 сентября, президент Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа публично презентовать мирный план окончания войны в Украине
Об этом сообщает CNN.
В то же время Зеленский отметил "красные линии" в мирном плане для окончания войны. Президент предупредил Дональда Трампа, что какой-либо мирный план, предусматривающий отказ от своих территорий, наша власть рассматривать не будет.
"Итак (если) идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать Путину, то это не формула мира", – сказал Зеленский после выступления на Генассамблее ООН.
Заявления Трампа об Украине
21 февраля экс-президент США Дональд Трамп обещал, что в случае возвращения на должность он остановил бы войну России против Украины за сутки. В марте он заявил, что его возвращение в Белый дом поможет остановить войну РФ против Украины и не допустить Третью мировую.
11 мая бывший президент США Дональд Трамп назвал нападение на Украину ошибкой Путина, но отказался называть его военным преступником, заявив, что это может помешать переговорам с Россией.
Он призвал снизить поставки оружия Украине. При этом заявил, что сможет завершить войну РФ против Украины, если станет президентом США в 2024 году. Однако координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что комментарии экс-президента США Дональда Трампа о целесообразности поддержки Украины никак не повлияли на политику США и стран-партнеров.
30 июня Трамп заявил, что Украина должна уступить Россию часть своих временно оккупированных территорий, а себе оставить то, что "заработали", чтобы прекратить войну.
16 июля бывший президент США сказал, что мог бы заставить президента Украины Владимира Зеленского заключить мирное соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным в течение 24 часов после возвращения в Белый дом.
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