Зеленский призвал сохранять единство, мобилизованность и полную концентрацию на обороне Украины

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Все в Украине должны понимать, что главной задачей государства является деоккупация наших территорий, возвращение наших земель и наших людей из российской неволи. Ресурсы государства направляются прежде всего на эту задачу. И я благодарен всем, кто помогает, кто сохраняет внимание мира к Украине", – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто работает на победу Украины.

Всем, кто создает в Украине рабочие места, кто платит налоги, кто остался в Украине и поддерживает работу своих предприятий. Всем, кто организует сборы для наших воинов и восстановления – сборы в Украине, в других странах… Сейчас, так же как и в прошлом году, всем нам нужно сохранять единство, мобилизованность и полную концентрацию на обороне. Хочу сегодня отдельно поблагодарить каждого и каждую, кто на государственных оборонных предприятиях и в приобщившемся бизнесе производит оружие и амуницию, дроны. Всем, кто ремонтирует технику, кто создает новую технику, в том числе для разминирования", - говорится в видео.