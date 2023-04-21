Зеленский призвал сохранять единство, мобилизованность и полную концентрацию на обороне Украины
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и напомнил, что главной задачей государства является деоккупация наших территорий
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Все в Украине должны понимать, что главной задачей государства является деоккупация наших территорий, возвращение наших земель и наших людей из российской неволи. Ресурсы государства направляются прежде всего на эту задачу. И я благодарен всем, кто помогает, кто сохраняет внимание мира к Украине", – сказал президент Украины.
Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто работает на победу Украины.
Всем, кто создает в Украине рабочие места, кто платит налоги, кто остался в Украине и поддерживает работу своих предприятий. Всем, кто организует сборы для наших воинов и восстановления – сборы в Украине, в других странах… Сейчас, так же как и в прошлом году, всем нам нужно сохранять единство, мобилизованность и полную концентрацию на обороне. Хочу сегодня отдельно поблагодарить каждого и каждую, кто на государственных оборонных предприятиях и в приобщившемся бизнесе производит оружие и амуницию, дроны. Всем, кто ремонтирует технику, кто создает новую технику, в том числе для разминирования", - говорится в видео.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.69
Покупка 37.69Продажа 38.45
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное