Зеленский призвал Швейцарию разрешить реэкспорт оружия в Украину

Об этом пишет SRF.

Зеленский призвал Швейцарию придерживаться более четкого курса относительно поставок оружия и присоединиться к другим европейским партнерам по этому вопросу.

"Я знаю, что в Швейцарии идет дискуссия по поводу экспорта военной техники и оружия для защиты Украины. Это было бы жизненно важно. Нам нужно оружие, чтобы мы могли восстановить мир в Украине", - пояснил президент.

Глава государства также поблагодарил за санкции против РФ, блокирование российских средств и гуманитарную помощь, уже предоставленные Швейцарией Украине.

"Хочу поблагодарить Швейцарию за то, что вы не остались равнодушны к страданиям", - обратился он.