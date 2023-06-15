Зеленский призвал Швейцарию разрешить реэкспорт оружия в Украину
Владимир Зеленский 15 июня обратился в Швейцарский парламент с призывом разблокировать реэкспорт оружия в Украину
Об этом пишет SRF.
Зеленский призвал Швейцарию придерживаться более четкого курса относительно поставок оружия и присоединиться к другим европейским партнерам по этому вопросу.
"Я знаю, что в Швейцарии идет дискуссия по поводу экспорта военной техники и оружия для защиты Украины. Это было бы жизненно важно. Нам нужно оружие, чтобы мы могли восстановить мир в Украине", - пояснил президент.
Глава государства также поблагодарил за санкции против РФ, блокирование российских средств и гуманитарную помощь, уже предоставленные Швейцарией Украине.
"Хочу поблагодарить Швейцарию за то, что вы не остались равнодушны к страданиям", - обратился он.
- В октябре 2022 года Швейцария заявила, что сохраняет нейтральный статус и не планирует отказываться от него из-за агрессии РФ против Украины.
- Однако в начале 2023-го президент Швейцарской конфедерации Ален Берсе сказал, что присоединение Швейцарии к санкциям ЕС против РФ совместимо с нейтралитетом страны, который не должен означать равнодушие. Тогда же страна заявила, что планирует разрешить реэкспорт оружия в Украину.
- Также в мае правительство Швейцарии сообщило о планах присоединиться к военным проектам ЕС, несмотря на нейтралитет.
- 2 июня парламент Швейцарии проголосовал против закона, позволяющего третьим странам передавать в Украину их оружие.
- 7 июня Верхняя палата парламента утвердила поправку к закону, регулирующему реэкспорт оружия. Согласно ей, передача военных материалов будет разрешена стране, участвующей в конфликте, если эта страна использует свое право на самооборону в соответствии с международным публичным правом, не нарушает права человека и не применяет оружие против мирного населения. В парламенте отметили, что предложение не предназначено конкретно для Украины, но этот вопрос можно было бы изучить при разработке законопроекта на следующем этапе.
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