Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Зеленский призвал Швейцарию разрешить реэкспорт оружия в Украину

Зеленский призвал Швейцарию разрешить реэкспорт оружия в Украину

15 июня, 2023 четверг
16:52
Война с Россией

Владимир Зеленский 15 июня обратился в Швейцарский парламент с призывом разблокировать реэкспорт оружия в Украину

Об этом пишет SRF.

Зеленский призвал Швейцарию придерживаться более четкого курса относительно поставок оружия и присоединиться к другим европейским партнерам по этому вопросу.

"Я знаю, что в Швейцарии идет дискуссия по поводу экспорта военной техники и оружия для защиты Украины. Это было бы жизненно важно. Нам нужно оружие, чтобы мы могли восстановить мир в Украине", - пояснил президент.

Глава государства также поблагодарил за санкции против РФ, блокирование российских средств и гуманитарную помощь, уже предоставленные Швейцарией Украине.

"Хочу поблагодарить Швейцарию за то, что вы не остались равнодушны к страданиям", - обратился он.

  • В октябре 2022 года Швейцария заявила, что сохраняет нейтральный статус и не планирует отказываться от него из-за агрессии РФ против Украины.
  • Однако в начале 2023-го президент Швейцарской конфедерации Ален Берсе сказал, что присоединение Швейцарии к санкциям ЕС против РФ совместимо с нейтралитетом страны, который не должен означать равнодушие. Тогда же страна заявила, что планирует разрешить реэкспорт оружия в Украину.
  • Также в мае правительство Швейцарии сообщило о планах присоединиться к военным проектам ЕС, несмотря на нейтралитет.
  • 2 июня парламент Швейцарии проголосовал против закона, позволяющего третьим странам передавать в Украину их оружие.
  • 7 июня Верхняя палата парламента утвердила поправку к закону, регулирующему реэкспорт оружия. Согласно ей, передача военных материалов будет разрешена стране, участвующей в конфликте, если эта страна использует свое право на самооборону в соответствии с международным публичным правом, не нарушает права человека и не применяет оружие против мирного населения. В парламенте отметили, что предложение не предназначено конкретно для Украины, но этот вопрос можно было бы изучить при разработке законопроекта на следующем этапе.
Мир
оружие
Швейцария
Владимир Зеленский
оружие для Украины
Мир про Украину
Читайте также:
Військовослужбовець Ярослав Лисенко
14 июня, 2023 среда
На восточном фронте Силы обороны возвращаются на утраченные позиции, а враг готов бежать, - боец батальона "Свобода" Лысенко
14 июня, 2023 среда
ВСУ продвигаются для дальнейшего окружения Бахмута, - командир подразделения ВСУ Ярославский
путін та шойгу
14 июня, 2023 среда
Конфликт обостряется: Пригожин игнорирует приказы уже не только Шойгу, но и Путина, – политический эксперт Эйдман
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.84
    Покупка 36.84
    Продажа 37.4
  • EUR
    Покупка 39.99
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
15 июня
18:06
OPINION
"Морализатор" Арестович как смерть гуманизма
17:55
Командир бригады, сбившей 6 "кинжалов" над Киевом: "Был шокирован выдержкой военных, они не запаниковали ни на секунду"
17:43
PR
В Украине появился уникальный бренд телевизоров G+ для удобного просмотра фильмов
17:34
Генерал Милли: для подготовки украинских бойцов открыто более 40 учебных центров, привлечены 33 страны на трех континентах
17:23
В результате затопления Олешек разрушены многие дома, количество погибших определить невозможно, - мэр
17:06
Сотни ракет в течение нескольких недель: США, Великобритания, Дания и Нидерланды усилят ПВО Украины
16:45
Япония договаривается поставлять артснаряды США, чтобы пополнить запасы, передаваемые Украине, - WSJ
16:39
Швейцария намерена продать Германии 25 из своих 96 списанных танков Leopard, – Bild
16:28
Партнерский материал
История Хиросимы: как своим шансом на возрождение воспользовался город, уничтоженный ядерной бомбой
16:13
Новости компаний
FAVBET и Министерство молодежи и спорта Украины подписали меморандум о поддержке добропорядочности в украинском спорте
16:08
OPINION
Бандеровская акула
16:00
Океан Эльзы выпустил клип на песню "Я їду додому", посвященный украинским саперам
15:59
Великобритания отправила Украине насосы, способные откачивать 1750 л воды в секунду
15:55
Обновлено
Силы обороны за неделю освободили 7 населенных пунктов на Запорожском направлении, а в районе Угледара на Донетчине продвинулись до 1 км
15:37
НАТО
США пытаются убедить другие страны поддержать вступление Украины в НАТО, – CNN
15:24
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:20
Одессит организовал группу мошенников, которая присваивала telegram-аккаунты украинцев и похищала деньги
15:15
ЕС может убрать из нового санкционного списка 5 китайских компаний, связанных с РФ, - Bloomberg
15:13
Эксклюзив
Такого мощного взрыва я еще не видел: депутат Дружковского горсовета о ракетных обстрелах Краматорска 14 июня
15:00
На западе снова небольшое похолодание, жарче всего в южной части: прогноз погоды на 16 июня от Натальи Диденко.
14:56
Европарламент согласовал присоединение Украины к Гаагской судебной конвенции
14:53
УПЛ: "Верес" назначил нового главного тренера
14:46
В Киеве на 12 станциях метро проведут тренинги по медицинской помощи
14:42
НАТО
Европарламент принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО
14:40
Компании-подписанты Приницпов экономического восстановления Украины
Укрзализныця, Укрэнерго, Ferrexpo подписали совместное соглашение по восстановлению экономики
14:14
Помогал российским оккупантам обворовывать односельчан: к 10 годам за решеткой приговорили жителя Харьковщины
14:02
OPINION
"Военкоры" на карантине
13:53
В Дии запустили бета-тест закрытия статуса ФЛП без визитов в госучреждения
13:40
"Техника, которая спасает жизнь": в Минобороны показали пораженный "градом" Bradley и рассказали о состоянии экипажа
13:37
Россия назначила "выборы" на временно оккупированных территориях Украины
13:36
НАБУ объявило в розыск экс-нардепку Наталью Королевскую
13:27
В Генштабе рассказали, каким областям грозит перебазированный на Брянщину ракетный комплекс "Бал"
13:16
Обновлено
Россия начала показательное судилище над 22 азовцами, защищавшими Мариуполь. В ОП отреагировали
13:12
В Кирилловке оккупанты угрожают депортировать жителей, которые в течение недели не оформят паспорта РФ
12:56
Россияне обстреляли Зеленовку в Херсонской области: погибла женщина, еще одна ранена
12:07
Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на захваченную россиянами ЗАЭС
12:07
электроэнергиия
Энергосистема Украины работает с резервом мощности, но ГЭС генерируют меньше, чем планировалось, – Минэнерго
12:07
OPINION
Почему Будапешт не может найти в Европе "естественных союзников"
12:04
Обзор
НАТО рассматривает планы защиты своих территорий из-за войны войны, а от успехов контрнаступления зависит будущая поддержка Украины. Акценты мировых СМИ 15 июня
11:53
Митрополит УПЦ МП Павел стоит перед шлагбаумом в Лавре
За полный запрет УПЦ МП выступают 66% украинцев, - опрос КМИС
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV