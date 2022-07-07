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Зеленский призвал сенаторов США поддержать предоставление Украине современных систем ПВО

7 июля, 2022 четверг
17:25
война с Россией

Владимир Зеленский встретился с уполномоченными представителями Республиканской и Демократической партии США

Об этом сообщило официальное интернет-представительство Президента Украины

В Киеве состоялась встреча Президента Владимира Зеленского с сенаторами Конгресса США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем (представляющими Республиканскую и Демократическую партии США). Во время встречи Владимир Зеленский, поблагодарив за мощную поддержку, которую наше государство получает от США во времена серьезных вызовов, также отметил, что Украина рассчитывает на оперативную поддержку Конгресса США по поставкам современных систем противовоздушной обороны.

"Сейчас первоочередная задача, чтобы к 1 сентября женщины с детьми смогли вернуться домой, а дети и студенты - пойти в школы и университеты, - сказал Владимир Зеленский. - Рассчитываем на поддержку Конгресса в вопросе поставок современных систем противовоздушной обороны. Мы должны обеспечить такой уровень безопасности неба, чтобы наши люди не боялись жить в Украине",

Линдси Грэм и Ричард Блюменталь рассказали Владимиру Зеленскому о работе, которую они ведут в Сенате с целью признания Российской Федерации государством – спонсором терроризма.

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